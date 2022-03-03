銀保監會：螞蟻整改還沒結束 涉金融創新須再探索

中國銀保監會主席透露，螞蟻集團的金融業務過去沒有監管，現在逐步納入監管需要過程。（歐新社）

對於阿里巴巴旗下螞蟻集團 等14家互聯網平台企業涉及金融業務的整改進度，中國銀保監會主席郭樹清透露，螞蟻集團的金融業務過去沒有監管，現在逐步納入監管需要過程，自查基本結束，但整改還沒有結束，還有一些問題需要繼續探索。

澎湃新聞報導，郭樹清2日在國務院 新聞辦舉行的記者會表示，中國人民銀行牽頭，銀保監會、證監會、外匯管理局一起，從2020年來一直在對互聯網業者的金融業務進行整改，總體進展情況還是比較順利。

不過，郭樹清也提到，螞蟻集團等互聯網平台企業開展的金融業務因有一定的創新性，所以過去沒有納入監管，現在要逐步納入會有一個過程，包括從企業本身、管理部門，還有產品的認定界定，且還涉及如數據、個人資訊、個人隱私的保護問題、商業祕密保護的問題等十分複雜。

郭樹清說，在整改過程中，也會遇到各種困難，但總體上，有充分的信心把整改做好，在中國既鼓勵金融創新，同時又要嚴格依法合規，公平競爭，防止資本無序擴張和不公平的競爭。

郭樹清對於螞蟻集團等互聯網平台涉及金融企業整改進度指出，「他們現在自查方面基本結束，整改還沒有完全結束，對還有一些問題需要繼續探索，有新情況我們還會向社會、向公眾、向媒體及時地進行披露。」

郭樹清表示，堅決遏制資本在金融領域無序擴張，加強非金融企業投資 金融機構的監管，築牢產業資本與金融資本防火牆，堅持規範與發展並重，強調金融創新必須在審慎監管前提下進行，同類業務、同類主體一視同仁，依法將互聯網平台金融業務全面納入監管，強化金融反壟斷和反不正當競爭。