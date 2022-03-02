中國商務部：申入CPTPP符開放方向

針對中國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），中國商務部 副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，有些CPTPP的規定條款複雜敏感，例如國企與民企公平競爭及電子商務規定要求較高等，但仍符合改革開放大方向。

澎湃新聞報導，中國國務院 新聞辦1日舉行「堅持穩字當頭推動商務高質量發展」記者會，商務部表示，目前按照CPTPP加入程序，正在和相關成員進行接觸、溝通和磋商。中國已在2021年9月提出申請加入CPTPP。

王受文表示，在正式提出申請加入CPTPP之前，中國商務部已對CPTPP條款進行充分的分析和研究評估，對照CPTPP的規定，梳理中方需要完善或修改的法律法規和一些改革舉措，CPTPP內容非常廣泛，有一些條款複雜敏感，但它和中國改革開放大方向是一致的，中國也具備履行CPTPP有關國企規則義務的條件。

他以國有企業競爭為例，CPTPP的規則要求國有企業和其他各類企業要公平競爭，這是關於國有企業的一個核心要求，這與中國所堅持的國有企業市場化改革方向是一致的，中國的國有企業，作為獨立的市場主體，他們的行為也是基於商業考慮，是公平參與與民營企業、外資企業的競爭，是按照市場化、法治化原則來進行經營活動的。

CPTPP關於電子商務的相關規定有著很高的水平，王受文表示，CPTPP的規制、規定方向也和中國參與國際數位經濟合作、持續優化數位營商環境方向是一致的。

王受文說，最近幾年中國通過「數據安全法」「網絡安全法」和「個人信息保護法」。現在有關部門正在制定與這三部法相配套的相關實施條例或實施細則，商務部正會同相關部門在制定這些實施條例或細則時，也結合了CPTPP的規定，努力的達到CPTPP規則的要求。

他還說，對CPTPP的所有問題、條款，中國都準備與相關的成員國進行詳細的溝通和磋商。願意與各方共同努力，推進區域貿易經濟的一體化，為區域經濟的發展、為世界經濟的復甦作出努力。