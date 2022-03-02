我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

房市春燕來了 中國百城房價 上月止跌轉漲

記者林汪靜／綜合報導
中國百城新房價格，2月較1月止跌轉漲0.03%；1月分是下跌0.01%，顯示2月房市開始復甦。（中新社）
中國百城新房價格，2月較1月止跌轉漲0.03%；1月分是下跌0.01%，顯示2月房市開始復甦。（中新社）

中國房地產研究機構中指研究院1日發布百城房價報告指出，在廣州、上海、合肥等核心城市房價上漲帶動下，2月中國百城新房價格較1月止跌轉漲0.03%；1月分是下跌0.01%，顯示2月房市開始復甦。

路透報導，2月中國百城新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬6184元（約2575美元），新房價格結束三連跌態勢，較上月上漲0.03%；年漲1.89%，漲幅較上月縮小0.17個百分點。

百城新房價格止跌轉漲主要由於核心城市帶動，但多數城市新房價格仍呈下跌態勢，2月房價下跌城市為52個，較上月增加六個。

分城市群看，長三角新房價格較1月上漲0.09%。上海、揚州、張家港、泰州及昆山新房價格由跌轉漲，蘇州、合肥、常州等新房價格持續上漲。珠三角新房價格較1月上漲0.12%，漲幅居各主要城市群首位，主要受廣州、東莞房價上漲帶動，但山東半島城市群新建住宅價格止跌，京津冀城市群新建住宅價格較1月下跌0.02%。

二手房價格結束四連跌，2月百城二手住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬6,009元（約2547美萬元），較1月上漲0.14%；年漲2.72%，漲幅較1月縮小0.14個百分點，其中，54個城市較1月呈現上漲，較1月增加20個，上漲城市數量自去年9月以來首次超過半數。

報告表示，預計中國兩會後可能有更多城市因城施策穩房市。隨房市相關扶持政策持續顯效，中國全國房地產市場可能將逐步實現底部企穩，3月一線及部分二線城市房市有望率先恢復。

中國房地產市場在經歷了去年的深度低迷後，最近幾周開始走強，原因是相關部門開始放鬆監管，包括允許降低首付（頭期款）、降低抵押貸款利率和降低契稅。

中國住房和城鄉建設部日前表示，要保持房地產市場平穩運行，保持調控政策連續性和穩定性，增強調控政策協調性和精準性，繼續穩妥實施房地產長效機制。

房價 房地產 貸款

上一則

供應吃緊 美原油飆升11% 創近8年新高106元

下一則

俄烏危機 恐迫Fed今夏大幅升息 市場預測調升50個基點

延伸閱讀

我的岳父

我的岳父
中國調控房市 重申三穩政策 穩地價、穩房價、穩預期

中國調控房市 重申三穩政策 穩地價、穩房價、穩預期
恒大退出廣州南沙主題樂園案 改由中國央企接手

恒大退出廣州南沙主題樂園案 改由中國央企接手
中國樓市「小陽春」 專家：熱度不會過高

中國樓市「小陽春」 專家：熱度不會過高

熱門新聞

美股24日完全收復盤中深度跌幅，收盤上漲。(美聯社)

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

2022-02-24 16:47
俄羅斯總統普亭24日下令入侵烏克蘭，美國股市起初應聲大跌，但隨後戲劇化止跌彈升，25日更大漲作收。 美聯社

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

2022-02-26 07:41
俄烏危機升高，多種商品的供給面臨衝擊。 歐新社

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

2022-02-22 12:06
俄羅斯入侵烏克蘭，美國、英國、加拿大等國和歐盟決定將俄國逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統作為制裁手段。（Getty Images）

SWIFT是什麼？ 能重傷俄羅斯嗎？ 5大重點一次看

2022-02-26 22:24
紐約證交所交易員。（歐新社）

美股恐再崩16%？策略師轉看空、能否守住這水準是關鍵

2022-02-22 21:11
俄烏戰火爆發，總部位於賓州的EPAM Systems在烏克蘭有1萬3000名員工，是曝險最大的企業之一。圖為該公司2012年在紐約證券交易所上市。(取材自YouTube)

1.3萬名員工在烏克蘭 賓州這家公司股價一路跌

2022-02-28 19:23

超人氣

更多 >
戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔

開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔
「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄