房市春燕來了 中國百城房價 上月止跌轉漲

中國百城新房價格，2月較1月止跌轉漲0.03%；1月分是下跌0.01%，顯示2月房市開始復甦。（中新社）

中國房地產 研究機構中指研究院1日發布百城房價 報告指出，在廣州、上海、合肥等核心城市房價上漲帶動下，2月中國百城新房價格較1月止跌轉漲0.03%；1月分是下跌0.01%，顯示2月房市開始復甦。

路透報導，2月中國百城新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬6184元（約2575美元），新房價格結束三連跌態勢，較上月上漲0.03%；年漲1.89%，漲幅較上月縮小0.17個百分點。

百城新房價格止跌轉漲主要由於核心城市帶動，但多數城市新房價格仍呈下跌態勢，2月房價下跌城市為52個，較上月增加六個。

分城市群看，長三角新房價格較1月上漲0.09%。上海、揚州、張家港、泰州及昆山新房價格由跌轉漲，蘇州、合肥、常州等新房價格持續上漲。珠三角新房價格較1月上漲0.12%，漲幅居各主要城市群首位，主要受廣州、東莞房價上漲帶動，但山東半島城市群新建住宅價格止跌，京津冀城市群新建住宅價格較1月下跌0.02%。

二手房價格結束四連跌，2月百城二手住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬6,009元（約2547美萬元），較1月上漲0.14%；年漲2.72%，漲幅較1月縮小0.14個百分點，其中，54個城市較1月呈現上漲，較1月增加20個，上漲城市數量自去年9月以來首次超過半數。

報告表示，預計中國兩會後可能有更多城市因城施策穩房市。隨房市相關扶持政策持續顯效，中國全國房地產市場可能將逐步實現底部企穩，3月一線及部分二線城市房市有望率先恢復。

中國房地產市場在經歷了去年的深度低迷後，最近幾周開始走強，原因是相關部門開始放鬆監管，包括允許降低首付（頭期款）、降低抵押貸款 利率和降低契稅。

中國住房和城鄉建設部日前表示，要保持房地產市場平穩運行，保持調控政策連續性和穩定性，增強調控政策協調性和精準性，繼續穩妥實施房地產長效機制。