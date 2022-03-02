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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

人民幣官價 攀上近4年高點

記者林宸誼／綜合報導

受俄烏戰事帶動避險資金轉進入民幣影響，人民幣對美元官方中間價報6.3014，來到近四年高點，升值208個基點，不過在岸人民幣即期早盤短暫觸及近四年新高後回檔，下午收盤小跌。

交易員預估，短期人民幣匯價仍將維持偏強態勢，「兩會」召開在即，「維穩」跡象明顯，人民幣進一步大幅走升空間受限。1日人民幣對美元匯率下午收盤報6.3127，較上一交易日貶值16個基點。

路透報導，交易員指出，俄烏衝突背景下人民幣避險屬性明顯，人民幣資產「買氣」十足；短期仍需關注俄烏衝突演變路徑，中長期，人民幣走勢仍會回到國際收支狀況以及中美貨幣政策差異的邏輯上。

中信證券最新報告指出，俄烏衝突下人民幣匯率整體偏強運行，避險屬性明顯，從基本面看，境內強勁的出口和較高的結匯是人民幣保持韌性的基礎，而人民幣國際地位的提升也有助於增強流動性。

報告認為，從人民幣作為國際貨幣的投資屬性看，人民幣資產對境外機構具有較強的吸引力，包括股市的合理估值、債券較高的收益率以及人民幣資產與海外資產的相關性較低。

界面新聞報導，財信研究院研究員陳然認為，雖然今年外貿優勢很大機率會減弱，加上美歐央行加息箭在弦上，人民幣貶值壓力將加大，但境內經濟基本面決定人民幣沒有大幅貶值基礎。

對於人民幣下一階段走勢，植信投資研究院宏觀經濟高級研究員常冉表示，未來人民幣匯率仍具一定韌性，但不具備持續升值的條件，預計2022年人民幣對美元匯率在6.2到6.7區間維持雙向波動，彈性將有所上升。

中國匯投資研究院副院長趙慶明則表示，今年人民幣走弱的可能性不大，會在6.10到6.50之間波動。

匯率 投資 貨幣

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