俄債大跌 台灣4家銀行提列損失

俄烏開戰引發俄羅斯 公債殖利率 大彈、又遭降評，恐讓台灣四家銀行淨值縮水，甚至面臨資產減損而侵蝕獲利的壓力。據台灣金管會1月底統計，四家銀行共握50.38億元俄羅斯債券 ，1月已對俄羅斯債券提列跌價損失。

官員解釋，債券資產價格提列「評價」或「減損」差異是：債券損失是暫時性、還是永久性；「評價」是指銀行認為，債券價格僅是暫時性波動，僅需做評價調整，「減損」則是認為此債券會出現永久性損失，因此得做資產減損。這兩項科目都會從淨值扣除，而資產減損更會進一步吃掉獲利。

因1月俄羅斯公債尚未「被降評」，因此1月四家銀行可能是因俄羅斯公債價格大跌、而提列跌價損失，2月遭降評後，四銀行須再就市況做資產評估。

銀行局副局長童政彰1日表示，四家銀行共握有50.38億元俄羅斯債券，包括政府公債、公司債、及金融債為主，1月底都已對俄羅斯債券提列跌價損失。

因1月俄羅斯公債尚未被「降評」，童政彰說，2月俄羅斯債券遭降評，金管會會進一步關注四家銀行資產評估的狀況。

他說，2月俄羅斯主權債遭降評，相對境內企業也會被降評，市場預期違約機率上升，導致信用利差擴大，銀行投資部位恐因債券殖利率走揚而產生未實現損失，握有投資部位者，需依照會計原則反映資產狀況。

官員說，降評後讓違約機率上升，銀行會更審慎評估是否要做進一步永久性的資產減損，因一旦做資產減損後、就無法「沖回」，銀行將更加審慎。

相較四家銀行握50億元俄羅斯債因放在「綜合損益」項下，會受資產價格波動而提列跌價損失，壽險業握有1,382億元俄羅斯債券，則放在「攤銷後成本」、收取固定利息，就不受短期價格波動影響，也不會影響淨值。

壽險業主要關注是俄羅斯公債遭降評的影響，保險局副局長張玉煇說，已要求業者須密切關注俄羅斯債券信評變化且評估對信用風險的影響。