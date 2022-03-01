蘋果產品改款升級 帶旺台鏈 鴻海大贏家

蘋果iPhone、Apple Watch將迎來新設計大改款與升級，有助推升果粉買氣，鴻海通吃兩大硬體產品組裝訂單，將成為最大贏家。（路透）

蘋果iPhone 、Apple Watch" rel="154292">Apple Watch 將迎來新設計大改款與升級，其中，今年兩款高階iPhone 14將「去瀏海」，改用雙打孔（打孔＋藥丸）螢幕的設計，以實現更大螢幕，明年iPhone 15系列四款機型更將全面導入新設計；Apple Watch方面，今年將破天荒推出三款新品。

法人看好，鴻海通吃iPhone、Apple Watch訂單，預料在iPhone、Apple Watch新設計大改款與升級之下，有助推升果粉買氣，鴻海將成為最大贏家。

顯示器產業市調機構DSCC旗下分析師Ross Young透過Twitter表示，今年的iPhone 14系列新機中，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max這兩款將率先採用「打孔＋藥丸設計」的螢幕，藉此告別「瀏海」，預期2023年推出的四款iPhone 15將全面導入「打孔＋藥丸設計」的螢幕，屆時新iPhone將可全數達成高螢幕占比的目的，有助刺激買氣。

Ross Young表示，希望這些孔會變得更小。今年早些時候，Ross Young便首次披露iPhone 14 Pro 的「打孔＋藥丸」設計，稱iPhone 14 Pro機型將在螢幕頂部附近，同時採用圓形和藥丸狀的雙打孔設計，形成一個類似「驚嘆號」的形狀。

iPhone供應鏈包含台積電、穩懋、大立光、玉晶光、鴻海、和碩、緯創等。由於鴻海一向是高階iPhone最大供應商，隨著iPhone 14高階產品將採用雙打孔設計螢幕，市場預期鴻海受惠最大。

以去年為例，外電報導指出，立訊去年約拿下3%的iPhone代工訂單，並首次操刀高階iPhone 13 Pro。至於鴻海去年握有約75%的iPhone 13代工量，且高階6.7吋iPhone 13 Pro Max還是鴻海獨拿。

另一方面，彭博記者Mark Gurman預測，今年可能是Apple Watch問世以來最大升級的一年。依照蘋果歷年Apple Watch發表習慣，通常只釋出一到二款新品，但今年可能創下三款新品連發的紀錄。

他預測，蘋果今年新款Apple Watch包含Apple Watch Series 8、新版Apple Watch SE，及針對極限運動設計的新Apple Watch。新款Apple Watch將升級活動追蹤功能並搭載更快的處理器。