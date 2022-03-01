我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

中國扶助集成電路業 在各地建新創中心

記者林汪靜／綜合報導

中國工信部發言人田玉龍指出，對中國集成電路（積體電路）產業發展做了三方面工作，其中，指導各地建設了一批製造業創新中心，提高技術供給能力，進一步加大在汽車、醫療、能源等領域的應用推廣，以應用和市場來牽引集成電路產業快速發展，以及引導鼓勵社會資本投資集成電路產業。

田玉龍在中國國新辦記者會上表示，對中國的集成電路產業發展，特別是對穩定集成電路產業鏈、供應鏈發揮了重要作用，主要做了三方面的工作：第一，會同相關部門公布了「集成電路企業免稅進口產品清單（第一批）」，並對享受相關政策的企業條件進行公告，這些政策對內外資企業一視同仁，目的就是支持不同所有制集成電路企業加大產業發展力度。

第二，鼓勵技術創新。指導各地建設了一批製造業創新中心，提高技術供給能力，特別是加快新技術、新工藝、新設備的轉移應用和商業化發展。同時制定相關標準，推廣集成電路的應用、品質評價規範，進一步加大在汽車、醫療、能源等領域的應用推廣，以應用和市場來牽引集成電路產業快速發展。

第三，進一步營造集成電路產業發展的良好環境。發揮資本對產業帶動作用，引導鼓勵社會資本投資集成電路產業，特別是按照若干政策要求，加強智慧財產權保護，營造市場化、法治化、國際化的營商環境；中國工信部和教育部推動高校建設集成電路一級學科，建設高水準的微電子學院，加強校企合作，培養高素質人才。

投資 汽車 教育部

上一則

中國去年GDP 18兆美元 增8.1% 人均可支配收入增逾9%

下一則

蘋果產品改款升級 帶旺台鏈 鴻海大贏家

延伸閱讀

反擊美國 北京發布1.5萬字「美國侵犯人權報告」

反擊美國 北京發布1.5萬字「美國侵犯人權報告」
中國調控房市 重申三穩政策 穩地價、穩房價、穩預期

中國調控房市 重申三穩政策 穩地價、穩房價、穩預期
紫光展銳換董座 吳勝武取代趙偉國

紫光展銳換董座 吳勝武取代趙偉國
艾司摩爾控中廠販賣侵權產品

艾司摩爾控中廠販賣侵權產品

熱門新聞

美股24日完全收復盤中深度跌幅，收盤上漲。(美聯社)

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

2022-02-24 16:47
俄羅斯總統普亭24日下令入侵烏克蘭，美國股市起初應聲大跌，但隨後戲劇化止跌彈升，25日更大漲作收。 美聯社

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

2022-02-26 07:41
俄烏危機升高，多種商品的供給面臨衝擊。 歐新社

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

2022-02-22 12:06
俄羅斯入侵烏克蘭，美國、英國、加拿大等國和歐盟決定將俄國逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統作為制裁手段。（Getty Images）

SWIFT是什麼？ 能重傷俄羅斯嗎？ 5大重點一次看

2022-02-26 22:24
紐約證交所交易員。（歐新社）

美股恐再崩16%？策略師轉看空、能否守住這水準是關鍵

2022-02-22 21:11
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

如何嚴懲普亭侵烏？克魯曼：用金融武器痛擊其要害

2022-02-25 09:55

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明

微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑
專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬