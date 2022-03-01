中國去年GDP 18兆美元 增8.1% 人均可支配收入增逾9%

中國國家統計局28日發布「2021年國民經濟和社會發展統計公報」。初步核算，全年國內生產總值（GDP）人民幣114兆3670億元（約18兆2130.5億美元），比前年成長8.1%，兩年平均增長5.1%。

中國全年人均國內生產總值人民幣8萬976元（約1萬2895美元），比前年增長8%。居民人均可支配收入人民幣3萬5128元（約5594美元），比前年增長9.1%，扣除價格因素，實際增長8.1%。居民人均可支配收入中位數人民幣2萬9975元（約4773美元），增長8.8%。

人口方面，中國全國人口14億1260萬人，比前年末增加48萬人，其中城鎮常住人口9億1425萬人。全年出生人口1062萬人，出生率為7.52‰；死亡人口1014萬人，死亡率為7.18‰；自然增長率為0.34‰。

中國全國就業 人員7億4652萬人，其中城鎮就業人員4億6773萬人，占中國全國就業人員比重為62.7%，比前年末上升1.1個百分點。全年城鎮新增就業1269萬人，比前年多增83萬人。城鎮調查失業率為5.1%，城鎮登記失業率為3.96%。

全年消費者物價指數 （CPI）比前年上漲0.9%。生產者物價指數（PPI）上漲8.1%。工業生產者購進價格上漲11%。農產品生產者價格下降2.2%。

中國外匯存底3兆2502億美元（約5175.9億美元），比前年末增加336億美元。全年人民幣平均匯率 為1美元兌6.4515元人民幣，比前年升值6.9%。

此外，全年高技術產業投資比前年增長17.1%。全年新能源汽車產量367.7萬輛，比前年增長152.5%；集成電路（積體電路）產量3,594.3億塊，增長37.5%。

全年全部工業增加值人民幣37兆2575億元（約5兆9332.9億美元），比前年增長9.6%。全年社會消費品零售總額人民幣44兆823億元（約7兆201.5億美元），比前年增長12.5%。