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全場景智慧生活 華為列為長期戰略

記者林宸誼／綜合報導
華為上海旗艦店裡擺自家筆記型電腦、平板電腦、智慧手表等，皆搭載HarmonyOS。（記者林宸誼/攝影）
華為上海旗艦店裡擺自家筆記型電腦、平板電腦、智慧手表等，皆搭載HarmonyOS。（記者林宸誼/攝影）

手機業務發展受到外力阻礙之後，華為一直嘗試在其他領域進行發展，華為消費者業務CEO余承東27日強調全場景智慧生活是華為消費者業務，接下來5到10年的長期戰略，將圍繞運動健康、智慧家居、智慧出行、智慧辦公和影音娛樂五大場景，持續為消費者帶來創新。

每日經濟新聞報導，華為消費者業務27日晚間舉辦線上智慧辦公春季發布會，雖然沒有發布外界期待的新款智慧手機，但推出了主打智慧辦公的一系列產品，其中包括已發布的筆記型電腦MateBook X Pro、一體機MateStation X、二合一筆記型電腦MateBook E，以及首發亮相的華為首款墨水平板MatePad Paper、搭載HarmonyOS的新品平板MatePad等。

供應鏈問題仍沒有實質性解決的大背景下，華為消費者業務仍然面臨嚴峻的挑戰。市場研究機構Omdia日前公布的數據顯示，去年全球智慧手機出貨量達到13.4億支，年增3.4%，其中華為位列第9，2021年手機銷量僅為3500萬支，市占為3%。

余承東還表示，目前接入華為HMS服務的開發者已經突破540萬，超過18.7萬個應用集成了HMS Core，華為應用商店AppGallery的月活用戶達到5.8億人次。未來，隨著搭載鴻蒙系統的設備數量上升，包括但不限於HMS的鴻蒙應用生態還將進一步繁榮。

華為 手機 供應鏈

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