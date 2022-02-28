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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

台幣實質匯率指數漲 15年半新高

記者陳美君／綜合報導

國際清算銀行（BIS）公布最新統計，1月新台幣實質匯率指數（REER）連三月上漲至113.02，創逾15年半的新高，主要貿易對手國貨幣韓元實質匯率指數則是下滑至103.28，新台幣實質匯率指數超前韓元、續呈「死亡交叉」，兩者間的差距進一步擴大至9.74，創近13年來最大。

新冠肺炎疫情燒出「宅經濟」商機，台灣出口產業意外受惠、出口景氣超旺，新台幣匯率在出口拋匯賣壓沉重下步步高升。

匯銀主管指出，實質匯率指數上漲，代表考量物價變動後的新台幣比貿易對手國更為強勢，會減弱出口廠商的國際報價競爭力。

BIS資料顯示，1月新台幣實質有效匯率指數連三月上漲至113.02，創2006年7月以來、逾15年半的新高；相較於表現強勢的新台幣，韓元匯價持續低迷，1月實質有效匯率指數下滑至103.28，為2013年9月以來、近八年半的最低水準。

新台幣強、韓元弱，台韓實質有效匯率間的差距擴大至9.74，創2009年4月以來，近13年最大。

名目有效匯率指數（NEER）是指新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，該指數上升，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值；反之，則表示貶值。相較於名目有效匯率指數，實質有效匯率指數（REER）進一步納入物價變動因素，該指數上升，表示台灣出口價格競爭力減弱；反之，則表示增強。

央行指出，根據新台幣匯率反應函數的實證結果顯示，當物價上漲率偏高時，新台幣名目有效匯率指數（NEER）上升，有助於抑制物價上漲的壓力；當實際產出高於潛在產出時，NEER上升，則可抑制過熱的景氣，表示新台幣匯率走勢為反通膨及反景氣循環，有助總體經濟的穩定。

央行強調，新台幣匯率的升貶是「雙面刃」，貶值有利出口商，但不利進口商；升值則有利於進口商，不利出口商；央行制訂匯率政策是以總體經濟為考量，無法迎合所有不同部門的需求。

匯率 指數 央行

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