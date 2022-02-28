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iPad缺貨 中國製平板紛出新品 趁機搶市

記者戴瑞芬／綜合報導
小米時隔三年再次發布平板新品小米平板5。（取材自微博）
小米時隔三年再次發布平板新品小米平板5。（取材自微博）

蘋果iPad大缺貨，中國國產平板趁機搶市，包括小米睽違三年再次發布平板新品、華為發布了筆電、平板二合一的新款，連手機廠商也入局平板市場，榮耀、OPPO和vivo相繼殺入分杯羹。

疫情下平板電腦需求攀升，但全球平板出貨量最大的蘋果，卻因供應鏈受限，又傳將iPad產能分配給iPhone，導致去年第4季起，iPad缺貨越來越嚴重。

「平均下單近兩月才收貨」，中國消費者抱怨蘋果iPad在中國出現最長等貨期。時代周報報導，蘋果在京東、淘寶等主流電商平台均無iPad現貨，就連天貓官方旗艦店也顯示，新款iPad、iPad mini 發貨時間最快要等36天 。

網購龜速，蘋果實體店也無貨可賣，上海南京路商圈的蘋果旗艦店告示，iPad Air、iPad Pro和iPad mini都需要預定，「當日預定，約半個月到一個半月才能到貨。」

iPad大缺貨，中國國產品牌平板產品「撿到槍」，紛紛進場準備大幹一場，不少手機廠商更蹭熱入局平板市場。

小米時隔三年再次發布平板新品小米平板5，且因應疫情影響，小米主推平板產品均配備便於線上辦公、學習的手寫筆。華為發布了筆電、平板二合一的新款MateBook E，另外MatePad Pro 10.8已預告在今年6月上新，打通平板與手機、電腦、智慧屏等鴻蒙系統產品的跨屏協同。

手機廠商榮耀也發布新款平板V7，實強調現文件傳輸、跨屏互聯等；OPPO和vivo也不落人後，OPPO Pad除了分屏、平行視窗、與手機跨屏互聯之外，也搭配推出手寫筆和智能磁吸鍵盤。

值得注意的是，相較蘋果平板產品線的價格約人民幣2400元~1萬7700元（約382.5美元～2821.2美元），中國國產平板價格則是低價搶客源，平板產品線最齊全的手機廠商華價格上限為人民幣9000元（約1434.5美元）。

其餘廠商如小米、榮耀等價格則落在人民幣2000元~3700元（約318.7美元～589.7美元）。

納弗斯分析師李懷斌指出，當前蘋果iPad產能不足，持續缺貨，正是國產廠商搶奪消費者的好時機。尤其切入平板市場，對手機廠商並不難，且因在手機市場謀求增長比較難，擴展平板、真無線耳機、筆電、智能手表等產品，已成為破局的一大方向。

中國平板電腦出貨量從2020年增長4%，2021年則增長22%突飛猛進。看好平板市場需求快速上升，中國廠著眼眼的是培育消費者的優勢，也就是習慣使用某一品牌手機、平板的用戶，較容易遷移到同一品牌的其他電子產品，因此搶市志在必得。

手機 蘋果 小米

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