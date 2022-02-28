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市場供過於求 中國就業降溫 年後轉職潮退燒

記者戴瑞芬／綜合報導
今年就業市場處於供大於求的狀態，轉職跳槽機會低迷。（新華社資料照片）
今年就業市場處於供大於求的狀態，轉職跳槽機會低迷。（新華社資料照片）

年後開春的招聘季，原本是人力市場的「金三銀四」旺季，不過，招聘平台最新調查顯示，中國今年就業市場人力需求大降溫，尤其職場新貴互聯網人才年後職缺從2021年的第一位跌落至今年的第四位，就業市場處於供大於求的狀態，轉職跳槽機會低迷。

經濟不景氣的寒風陣陣，不只房地產市場「金九銀十」行情降溫，互聯網搶人的「金三銀四」也成過眼雲煙，市場景氣雙雙失靈。

獵聘網調研顯示，今年春節開工後有24.95%的在職者想跳槽；而2021年比率是34.46%，顯示崗位供應量減少，想跳槽的職場人也變得謹慎，更趨於求穩。智聯招聘統計，60.5%受訪者認為今年春季找工作比去年更難。

陸媒深燃報導，有求職者從去年年底開始，已投遞了148份履歷，並和1780家HR（人力資源管理）對過話，但收到面試通知的只有十來家公司。這並非個案，因為今年整個求職市場情況不太樂觀，尤其是互聯網行業。

中國去年對互聯網、科技金融、新零售行業加強監管，還嚴厲執行雙減政策，衝擊教育培訓、房地產、互聯網等行業都開啟裁員，回流到市場上的求職者還未被消化完；今年年初的春季招聘，有企業被要求將崗位名額更多地釋放給應屆生。

有想跳槽的互聯網人就表示，她已經在BAT其中的一家大廠待了五年，而互聯網業不成文慣例是「兩三年一跳是常態」，待了五年算得上是老員工。不過，去年底高層領導在年會上警示要「過冬」，讓她有所警覺打消轉職念頭，在互聯網行業整體收縮的大環境下，她表示，「只要公司不裁，就不會主動離職。」

根據前程無憂發布「2022年春節後才市供需行情」調查，互聯網／電子商務行業仍位列節後新增崗位發布量前五，但新增職位量下降，已從2021年的第一位跌落至今年的第四位。

人力市場專家因此評估，今年互聯網行業招聘市場的金三銀四可能不會到來。且大部分行業用人都處於供大於求的狀態。同時，人力市場也觀察到，有的企業更加傾向「校招」而不是「社招」。專家分析，企業是新招年輕人來降低公司的整體運營成本，「用實習生或畢業生，頂替掉薪資較高的從業者。」

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