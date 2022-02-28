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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

中國車企燒錢、燒腦 疊高護城河壁壘

記者黃雅慧／綜合報導

造車新勢力近年不斷延伸觸角，投資汽車相關產業鏈，一方面有財務考量，一方面有其戰略布局意義。比如中國造車新勢力理想與蔚來投資廣泛。分析認為高度依賴資本的新能源汽車產業，通過企業創投基金（CVC）投資已成為必然趨勢。

一段時間以來，車企對外投資腳步未停歇。比如理想汽車2017年投資做精密激光的「流深光電」、2020年投資了研發自動駕駛技術的「知行汽車」、做物流行業智慧硬體的「新石器」等；另一車企蔚來除了投資自動駕駛、雷達激光、電池以外，也將觸角衍伸至汽車服務與內容平台，如「首汽約車」、「有車出行」等等。

科創板日報引述中國經濟學者王赤坤指出，汽車賽道高度依賴資本，且造車是工業產業鏈中最複雜的過程之一，傳統車廠造車有一部分工作需要有整合並統籌產業鏈能力。

王赤坤進一步表示，「反觀造車新勢力沒有自己的工廠，更多地採用造智慧型手機的方式，自己只出了品牌，可能只出設計和市場營銷，外包售後服務，在這個過程中可能會遇到和造手機不一樣的問題。因此，CVC投資就成為必然。」

北京特億陽光新能源總裁祁海珅則認為，汽車智能化是未來趨勢，不論造車新勢力還是傳統車企都會不斷燒錢、燒腦來推動技術創新與行業發展。未來智能汽車賽道將更加競爭與殘酷，「屆時，擁有更高護城河的車企，無疑壁壘更高。」

投資 汽車 智慧型手機

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