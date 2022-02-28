中國造車三大新勢力 增資電池廠 突破寧德時代一廠獨大

除了缺晶片 之外，缺電池也成為造車業的焦慮來源。據陸媒36氪報導，中國造車三大新勢力「蔚（蔚來）、小（小鵬）、理（理想）」近日皆參與到汽車 電池廠「欣旺達」的增資案。業內分析指出，車企增資舉動是為了電池進行戰略布局，突破寧德時代一廠獨大局面。

「欣旺達」24日發布公告，公司董事會審議通過了相關增資議案，其中，理想汽車關聯公司「車和家」、蔚來汽車關聯公司「蔚瑞投資 」分別增資人民幣4億、2.5億元（約6375萬美元、3984萬美元），各獲得3.21%與2.01%的股權；另一位投資方Sky Top LLC的公司背後實際是小鵬汽車，同樣出資人民幣4億元，取得3.21%股權。此外，傳統車企如上汽、東風等關聯公司也位列投資方。

車企投資動作凸顯動力電池荒。新能源汽車需求逐日上升，據統計，2021年中國新能源汽車銷售完成352.1萬輛，年增1.6倍，且2022年1月新能源汽車銷量達到43.1萬輛，年增1.4倍。

在需求增長下，動力電池則因原料問題呈現供不應求態勢。例如動力電池核心材料電池級碳酸鋰目前價格已漲至1噸人民幣46萬元，從去年11月底至今漲幅達127%。各大電池廠都在出海買礦，除了上游原材料廠贛鋒鋰業等，中游如寧德時代、欣旺達也加入資源爭奪戰。從原料到電池製成需要一段時間，未來電池荒將會持續一段時日。

受到缺晶片與缺電池影響，車企不是停產，便是調漲價格。比如長城汽車旗下歐拉品牌就因「缺芯（晶片）少電」，停止接受黑貓和歐拉白貓兩款車型的新訂單; 像小鵬、比亞迪、特斯拉、哪吒、上汽榮威、蔚來等車企則是選擇不同程度上調產品價格。

此外，車企投資電池廠的另一原因可能在於分散寧德時代為主要供應商局面。36氪分析，如果從電池戰略投資，入股電池企業也能更大程度地保證自身電池產品供應的穩定性。

另據科創板日報報導，北方工業大學汽車創新中心研究員張翔認為，「造車新勢力們加碼欣旺達，也是避免寧德時代一家獨大。目前，寧德時代在中國市場的份額已超過50%，一旦壟斷，造車新勢力們在談判採購過程中，就沒有話語權。」