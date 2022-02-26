中國新能源車企 掀赴港IPO潮

新能源汽車發展浪潮湧動，中國國產新能源汽車受關注。圖為成都國際車展。（中新社）

中國造車新勢力中的小鵬和理想，成功的在港股上市後，不少中國新能源車企正爭相啟動香港 IPO，其中哪吒汽車 母公司合眾新能源最快在今年下半年進行首次公開募股；在此之前，零跑、威馬、華人 運通、長安新能源等車企也在計畫香港IPO。

彭博引述消息人士的話指出，哪吒汽車母公司合眾新能源，已經選定中金公司和中信證券等機構協助在香港IPO，該公司還正與摩根史坦利和瑞銀集團就首次股票發售進行合作，最快可能在今年上市。

中國汽車產業「蓋世汽車」報導，不僅是哪吒，零跑汽車於今年1月就已遞交IPO資料，證監會網站日前披露，已收到零跑科技「境外首次公開發行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式）」審批資料，這代表零跑已經啟動了上市計畫。

另外，新勢力企業中，華人運通、威馬也在籌備IPO。今年1月，華人運通正與摩根史坦利和瑞銀集團就IPO事宜合作，考慮最早於今年在香港首次公開募股。

而威馬汽車在去年獲得來自香港的融資後，董事長沈暉於今年1月還擔任了香港上市公司力世紀的非執行董事、董事會聯席主席，同時還持有該公司28.51%的股權，有投資人士對此推測，威馬將有可能透過力世紀登陸港股上市。

除新勢力企業以外，傳統車企近來有將新能源汽車業務從集團剝離啟動獨立上市的趨勢。2021年底，廣汽集團官宣廣汽埃安正式啟動混改，埃安品牌將實現資產重組，引入外部增資。廣汽集團總經理馮興亞曾透露，廣汽埃安將在2022年全面完成混合所有制改革，並擇機上市。

長安新能源已經從長安汽車中分拆獨立出來，今年1月完成近人民幣50億元B輪融資，在此之後，長安新能源還計畫於2025年前後完成上市。