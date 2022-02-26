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中國新能源車企 掀赴港IPO潮

記者林宸誼／綜合報導
新能源汽車發展浪潮湧動，中國國產新能源汽車受關注。圖為成都國際車展。（中新社）
新能源汽車發展浪潮湧動，中國國產新能源汽車受關注。圖為成都國際車展。（中新社）

中國造車新勢力中的小鵬和理想，成功的在港股上市後，不少中國新能源車企正爭相啟動香港IPO，其中哪吒汽車母公司合眾新能源最快在今年下半年進行首次公開募股；在此之前，零跑、威馬、華人運通、長安新能源等車企也在計畫香港IPO。

彭博引述消息人士的話指出，哪吒汽車母公司合眾新能源，已經選定中金公司和中信證券等機構協助在香港IPO，該公司還正與摩根史坦利和瑞銀集團就首次股票發售進行合作，最快可能在今年上市。

中國汽車產業「蓋世汽車」報導，不僅是哪吒，零跑汽車於今年1月就已遞交IPO資料，證監會網站日前披露，已收到零跑科技「境外首次公開發行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式）」審批資料，這代表零跑已經啟動了上市計畫。

另外，新勢力企業中，華人運通、威馬也在籌備IPO。今年1月，華人運通正與摩根史坦利和瑞銀集團就IPO事宜合作，考慮最早於今年在香港首次公開募股。

而威馬汽車在去年獲得來自香港的融資後，董事長沈暉於今年1月還擔任了香港上市公司力世紀的非執行董事、董事會聯席主席，同時還持有該公司28.51%的股權，有投資人士對此推測，威馬將有可能透過力世紀登陸港股上市。

除新勢力企業以外，傳統車企近來有將新能源汽車業務從集團剝離啟動獨立上市的趨勢。2021年底，廣汽集團官宣廣汽埃安正式啟動混改，埃安品牌將實現資產重組，引入外部增資。廣汽集團總經理馮興亞曾透露，廣汽埃安將在2022年全面完成混合所有制改革，並擇機上市。

長安新能源已經從長安汽車中分拆獨立出來，今年1月完成近人民幣50億元B輪融資，在此之後，長安新能源還計畫於2025年前後完成上市。

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