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「穩字當頭、穩中求進」 習近平：強化金融風險防控

記者戴瑞芬／綜合報導

中共中央總書記習近平25日主持中共中央政治局會議，會議強調強化金融風險防控，堅決維護金融穩定大局。同時指出，今年工作要堅持「穩字當頭、穩中求進」，要加大宏觀政策實施力度，穩定經濟大盤。

中共中央政治局會議討論國務院擬提請第13屆全國人民代表大會第五次會議審議的「政府工作報告」稿，審議「關於19屆中央第八輪巡視情況的綜合報告」和「關於2021年中央巡視工作領導小組重點工作情況的報告」。

習近平主持會議，會議強調，要強化黨中央對金融工作的集中統一領導，堅定不移走好中國特色金融發展之路。

會議強調，今年將召開中國共產黨第次全國代表大會，是黨和國家事業發展進程中十分重要的一年。做好政府工作，堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發展，繼續做好「六穩、六保」工作，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間。

會議指出，今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進。要加大宏觀政策實施力度，穩定經濟大盤。深入實施創新驅動發展戰略。堅定實施擴大內需戰略，推進區域協調發展和新型城鎮化。

強調要防範化解金融風險，守住不發生系統性風險的底線，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

要強化金融風險防控，堅決維護金融穩定大局。強化全面從嚴治黨嚴的氛圍，落實兩個責任，加強對一把手和領導班子的監督，對違反中央八項規定精神、「政商旋轉門」等典型共性問題開展專項整治，一體推進「不敢腐、不能腐、不想腐」。

中共 習近平 國務院

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