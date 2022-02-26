我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

老人學上網 中國網民規模破10億 人均每周上網28.5小時

記者黃雅慧／綜合報導
中國網民正在使用流量上網。（中新社）
中國網民正在使用流量上網。（中新社）

中國民眾上網普及率越來越高。據「中國互聯網絡信息中心」（CNNIC）於25日發布第49次「中國互聯網絡發展狀況統計報告」顯示，截至2021年12月，中國網民規模達10.32億，較2020年12月增長4296萬，網路普及率達73.0%。

「報告」顯示，在5G建設上，截至2021年12月，累計建成並開通5G基站數達142.5萬個，全年新增5G基站數達到65.4萬個；有全國影響力的工業互聯網平台已經超過150個，接入設備總量超過7600萬台套，興建中的「5G + 工業互聯網」項目超過2000個。

「報告」指出，去年中國網民總體規模增長，得力於幾個因素。一是城鄉上網差距持續縮小，貧困地區通信難的問題得到解決，農村網民規模已達2.84億，農村地區互聯網普及率為57.6%；另一個因素在於，老年群體加速融入網路社會，截至2021年12月，中國60歲及以上老年網民規模達1.19 億，網路普及率達43.2%。

與此同時，「報告」也提到中國網民網路使用行為呈現的幾個新特點。首先是人均上網時間保持增長，中國網民人均每周上網時長達到28.5個小時；其次是使用多元終端設備上網，手機上網的比例達99.7%，為最主要的上網設備。其他如桌上型電腦、筆記型電腦、電視和平板電腦上網的比例分別為35.0%、33.0%、28.1%和27.4%。

另外，即時通訊等應用基本實現普及。截至2021年12月，中國網民中，即時通信、網絡視頻、短視頻用戶使用率分別為97.5%、94.5%和90.5%，用戶規模分別達10.07億、9.75億和9.34億。

值得注意的是，線上辦公與線上醫療等應用增長較快。截至2021年12月，在線辦公、在線醫療用戶規模分別達4.69億和2.98億，年增率分別為35.7%和38.7%，成為用戶規模增長最快的兩類應用；而網上外賣、網約車的用戶規模增長率緊追在後，分別年增29.9%和23.9%，用戶規模分別達5.44億和4.53億。

5G 手機 網約車

上一則

晶片荒＋供應鏈無解 戴爾獲利不如預期

下一則

「穩字當頭、穩中求進」 習近平：強化金融風險防控

延伸閱讀

中國網民規模10.32億 人均每周上網時數達28.5小時

中國網民規模10.32億 人均每周上網時數達28.5小時
加州總檢察長 要求准許網約車司機組工會

加州總檢察長 要求准許網約車司機組工會
市議員提案 外賣平台禁閃送 保護工人、行人安全

市議員提案 外賣平台禁閃送 保護工人、行人安全
紐約市議會擬法 禁止外賣平台「閃送」 保工人行人安全

紐約市議會擬法 禁止外賣平台「閃送」 保工人行人安全

熱門新聞

美股24日完全收復盤中深度跌幅，收盤上漲。(美聯社)

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

2022-02-24 16:47
俄烏危機升高，多種商品的供給面臨衝擊。 歐新社

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

2022-02-22 12:06
紐約證交所交易員。（歐新社）

美股恐再崩16%？策略師轉看空、能否守住這水準是關鍵

2022-02-22 21:11
烏克蘭士兵在烏東演習中發射反戰車武器。（美聯社）

美股死亡交叉 俄烏戰火在即 5件事不可不知

2022-02-20 18:52
那斯達克已從去年11月19日的高點下跌15%，形成50日移動均線低於200日均線的「死亡交叉」。美聯社

美股因俄烏戰雲密布收跌「死亡交叉」預告後勢不妙

2022-02-19 07:42
如今首次購屋難上加難，儘管如此，買房仍是增加個人財富的最佳方式。（本報資料照片）

房源趨緊俏 首次購屋更艱難 專家提醒：睜大眼睛

2022-02-21 15:45

超人氣

更多 >
俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判

俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判
喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍
影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命

影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命
俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局
英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人

英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人