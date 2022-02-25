阿里失色 財報不如預期 上季獲利大減7成

阿里巴巴公布第4季財報，其中淨利潤人民幣204.29億元，年減74%，不如市場預期。（中新社資料照片）

阿里巴巴24日公布第4季財報（2021/2022財年第3季）其中淨利潤 人民幣204.29億元（約32.28億美元），年減74%，不如市場預期。

同時阿里巴巴董事會授權，以約14億美元買回庫藏股。阿里巴巴美股盤前衝高回落，跌逾5%，先前一度漲1.3%。

阿里巴巴第3季營收人民幣2425.8億元，年增10%。

阿里董事會主席張勇表示，在複雜多變的市場環境中，繼續堅定執行多引擎增長戰略，業務取得穩健發展，透過高度聚焦能力建設和價值創造，在關鍵戰略業務上展現出積極的發展態勢，為未來長期增長奠定基礎。

截至2021年底的九個月，阿里巴巴以約77億美元買回庫藏股。

阿里巴巴於2021年8月3日發布第2季財報（2022財年第1季）時，宣布購買庫藏股從100億美元擴大至150億美元，這項計畫將持續到2022年12月底。目前累計回購數已占150億美元股份回購計畫的51%。

從第4季財報（2021/2022財年第3季）開始，阿里巴巴將分部報告更新，分別列為中國商業、國際商業、本地生活服務、菜鳥、雲業務、數位媒體及娛樂。

中國商業收入年增7%至人民幣1722.26億元，年度活躍消費者（AAC）達到8.82億，單季淨增長約2000萬，主要由淘特所驅動。

國際商業收入年增18%，至人民幣164.49億元，主要受到Lazada及Trendyol分別年增52%及49%的強勁推動，年度活躍消費者首破3億。

本地生活服務收入年增27%，至人民幣121.41億元。菜鳥收入年增15%，至人民幣130.78億元。雲業務收入年增20%，至人民幣195.39億元。數位媒體及娛樂收入為人民幣81.13億元。

此外，螞蟻集團 第4季財報（2021/2022財年第3季）淨利潤9.12億美元。

阿里巴巴23日股價 以港幣107.5元（約13.76美元）裂口低開後，午後最低觸及港幣103.6元，大跌近8%，跌穿1月底低位港幣108元，再創上市新低。截至港股收盤阿里巴巴收報港幣104.9元，仍跌近7%。

阿里巴巴股價再試新低，觸發點是傳出包括中國銀保監在內的多個監管部委，近期要求管轄機構，包括大型國企及金融機構，呈報截至上月底以來與阿里旗下螞蟻集團及其關連方業務合作詳情，進行全面摸底。