官方出手打壓 中國煤炭價格料將合理回落

市場預計，煤炭價格將啟動合理回落。同時，官方加強煤炭期現貨市場聯動監管，示警將對投機資本惡意炒作「露頭就打」。（路透）

國際動力煤價格居高不下，甚至逼近歷史高點，為穩定煤價，中國國家發展改革委24日下發「進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知」，明確煤價合理區間，並強調區間內可傳導至電價。市場預計，煤炭價格將啟動合理回落。同時，官方加強煤炭期現貨市場聯動監管，示警將對投機資本惡意炒作「露頭就打」。

發改委價格司司長萬勁松在新聞發布會上強調，提出煤炭價格合理區間，目的是進一步完善煤炭市場價格形成機制，既不是重回政府定價，也不是放任自流；預計今後一段時間煤炭價格會在當前水平上合理回落。他提到，當價格超出合理區間，政府就會出手，針對具體情況依法採取一切必要手段，也包括價格干預等措施，進行調控監管。

在現貨價格方面，發改委價格司副司長周伴學指出，現貨價格亦不能明顯偏離中長期交易價格合理區間，發改委會密切監測煤炭現貨價格變化，嚴肅查處投機資本惡意炒作和市場主體捏造散布漲價訊息、囤積居奇等價格違法違規行為。

另外，通知也提到要完善媒、電價格傳導機制。目前中國燃煤發電執行的是「基準價+上下浮動不超過20%」的市場化電價機制。這次完善煤炭市場價格形成機制，與燃煤發電價格機制相銜接，實現了「區間對區間」，燃煤發電企業可在基準價上下浮動不超過20%範圍內及時合理傳導燃料成本變化。

萬勁松表示，從近年情況看，煤炭價格非理性上漲背後都有資本過度投機炒作這個推手。這次提出煤價合理區間，便是提前劃定政府價格調控監管的邊界線，也給資本設定「紅綠燈」，有利穩定市場預期，壓縮投機炒作空間，並有效防範投機資本惡意炒作，起到「打明牌、劃邊界」的作用。

至於如何確保煤炭價格在合理區間運行，發改委價格司副司長彭紹宗表示，發改委將和相關部門一起，抓好強化「長協組織、儲備調節、預期管理、價格監管」等四方面的工作。

據「生意社」數據統計，今年1月以來，動力煤河北市場價一噸一度達人民幣1160元（約183美元）以上，漲幅達33%，近期才稍微回落，截至24日，報每噸人民幣900元。