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中國調控房市 重申三穩政策 穩地價、穩房價、穩預期

記者黃雅慧／綜合報導
中國今年將將努力穩地價、穩房價、穩預期。圖為福建福州一處正在開發建設中的房地產樓盤。 （中新社資料照片）
中國今年將將努力穩地價、穩房價、穩預期。圖為福建福州一處正在開發建設中的房地產樓盤。 （中新社資料照片）

中國房市步入「黑鐵時代」，房企高喊要活下去，今年官方還會加碼調控？中國住建部24日表示，今年將努力「穩地價、穩房價、穩預期，推進住房供給側結構性改革」，強調保持房地產市場平穩運行，保持調控政策的連續性和穩定性，增強調控政策的精準性以及協調性。

中國住建部部長王蒙徽出席國新辦發布會發布會表示，2022年將毫不動搖地堅持「房住不炒」定位，不把房地產作為短期刺激經濟的工具和手段，加強預期引導，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

王蒙徽指出，中國住房需求仍然旺盛，城市建設內需潛力巨大。

要保持房地產市場平穩運行，保持調控政策的連續性和穩定性，增強調控政策的精準性和協調性，繼續穩妥實施房地產長效機制。

他提到，要推進住房供給側結構性改革，大力增加保障性租賃住房供給，希望全年能夠建設籌集保障性租賃住房240萬套（間）。

新籌集公租房10萬套，棚戶區改造120萬套。同時還將加快推進長租房市場建設。

此外，王蒙徽還指出要推進城鎮老舊小區改造、城市管道老化更新改造重大工程，同時在數位化、網路化與智慧化的基礎上推動「新型城市基礎建設」。

而關乎到社會民生與金融系統穩定的房地產風險備受關注。

對於房產風險，住建部表示，今年要堅決有力處置個別房地產企業因債務違約所引發的房地產項目逾期交付風險。

以「保交樓、保民生、保穩定」為首要目標，以「法治化、市場化」原則，壓實企業主體責任，落實屬地政府管理責任，維護社會穩定，維護購房群眾合法權益。

與此同時，住建部也將持續整治和規範房地產秩序。去年，住建部已會同七個部門聯合開展房地產市場三年整治行動。

今年將重點完善市場監管新機制，大力整治房地產開發、交易、租賃、物業服務中的違法違規行為，維護民眾合法權益。

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