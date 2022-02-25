港交所公布財報 去年淨利升9%創新高

港交所24日公布去年全年財報，全年淨利潤升9%至125.35億元（港幣，下同，約16.05億美元），雖續創新高，但稍遜預期；全年收入則增9%至209.5億元主要受累於投資 收益表現轉弱。

財聯社報導，港交所全年實際淨利仍低於預期。根據全球的金融市場資料和基礎設施提供商路孚特（Refinitiv）匯編的27位分析師預測，去年淨利的平均預測值為港幣131億元。

中國證券報報導，根據財報，主要業務收入年增10%。滬港通收入及其他收益達到27.24億元新高，年增41%，占集團收入及其他收益總額的13%。公司資金的投資收益額年減16%，反映利息收益減少及集團投資計畫公平值收益減少。

香港 經濟日報報導，港交所集團行政總裁歐冠昇在財報中表示，港交所2021年全年現貨市場成交額、滬深港通及債券 通交易量均創新高，抵銷低息環境對集團投資收益造成的影響。

歐冠昇還指出，即使下半年新股集資活動放慢，但交易所仍收到為數不少上市申請，而且最新推出特殊目的收購公司（SPAC）和海外發行人的新上市制度，產品組合不斷豐富，加上提供假期交易等一系列新市場微結構提升措施，深信交易所可繼續發揮「超級聯繫人」的優勢。港交所前任行政總裁李小加2019年提出的「三年戰略計畫」已於去年底結束，而歐冠昇、港交所未在業績交代新3年計劃，僅在報告繼續強調「立足中國、提升國際地位、迎接大趨勢及增長機遇」等大方向，也重申中國資本市場未來10年規模可從30兆美元增大至逾100兆美元，中外資金交流和增加速度前所未見。