台灣上修今年GDP成長4.42％ CPI年增1.93

台灣主計總處24日舉行經濟預測記者會，主計總處指出，台灣出口金額可望持續增加，加上國內投資 動能強勁，預測今年經濟成長率為4.42%，較去年11月預測值4.15%，上修0.27個百分點。不過，主計總處也上修今年消費者物價指數 （CPI）年增率1.93%，較去年11月預測的1.61%，上修0.32個百分點。

俄烏衝突升高，外界關注台灣作為出口導向的經濟體，是否會受到波及？主計長朱澤民表示，俄烏開戰目前對台灣影響不大，因為國際間對台灣的晶片 需求仍是處於供不應求的情形，預估台灣的出口和投資將不會受到影響。整體來說，因為出口、投資表現亮眼，內需也有回溫，都有助於推升今年的經濟成長率。同時，主計總處先前概估2021年經濟成長率為6.28%，昨日也上修至6.45%。

朱澤民指出，台灣半導體與台商回台持續投資擴增產能，以及產品價格走高等因素，今年出口金額可望持續增加，且由於國內廠商積極布建產能，也將帶動資本設備需求增加。在民間消費部分，由於基本工資與軍公教薪資調升，加上企業獲利亮麗，提供加薪有利條件，有助降低物價上漲對民間消費成長的約制力量，且去年基數相對較低，預測今年民間消費可望超過10兆，實質成長5.10%。