字節跳動押注抖音 人民幣2000萬出售證券業務

字節跳動出售旗下證券 業務─海豚股票App 給華林證券公司，金額約人民幣2000萬元（約316.5萬美元）。分析認為，字節跳動此舉是順勢監管所為，藉由「減法」策略，有助於公司專注在抖音等具成長性的賽道上。

界面新聞報導，華林證券公告，已就購買字節跳動旗下證券業務海豚股票App簽署協議，並擬買下海豚股票App營運主體公司「北京文星在線科技公司」。本次交易完成後，字節跳動將不再營運海豚股票App和對應證券業務，並由華林證券為該App的用戶繼續服務。

華林證券的公告顯示整個交易案已經確定，華林證券將以人民幣2000萬元的價格併購江蘇今日頭條持有的文星在線100%股權。

事實上，市場對於字節跳動出售證券業務並不意外。因為早在去年9月，《晚點LatePost》等媒體便曾透露字節跳動擬出售旗下的證券業務，整體估值在人民幣5億元至10億元，並且公司已先後與中金、中信、復星、東方財富等進行洽談。當時，字節跳動回應稱，公司正在收縮金融相關業務，內部已經明確未來不再從事證券業務。

而上線近五年的文星在線並沒有給字節跳動獲利貢獻。2021年，文星在線營收約人民幣2850.8萬元，虧損人民幣164.2萬元。今年1月，文星在線營收居然只有人民幣1.39萬元，虧損人民幣44.47萬元，淨資產人民幣1403萬元。

界面新聞指出，接近監管層的投行人士認為，這或與大型互聯網平台從事重資產類金融持牌業務的難度持續上升有關。

目前大型互聯網平台在持牌證券業務上的進展大多不順利。

比如與阿里巴巴相關聯的雲峰證券，仍停留在證監會的券商設立審查名單中而未有進度。

此外，有分析指出，這並不代表字節跳動要退出金融業務，而是改往其他項目布局。相較阿里巴巴在證券業務方面有雲鋒金融、華泰國際，騰訊有富途證券，字節跳動在此方面的投入並不大。

加上互聯網證券的賽道已經擁擠，字節跳動不具備優勢，放棄證券業務的性價比顯然更高。比如放在擅長的「支付」領域會是更明智的選擇。