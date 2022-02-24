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良率制霸業界 台積力壓三星 訂單大回流

編譯林奕榮／綜合報導

台積電先進製程良率制霸，從三星手中奪回高通、輝達這兩大重量級客戶訂單。高通繼新款4奈米製程旗艦5G晶片「驍龍8 Gen 1 Plus」回流台積電之後，傳出明年新世代3奈米5G旗艦晶片也將由台積電操刀；輝達預計今年9月發表的5奈米RTX 40系列繪圖晶片，也將從三星轉回台積電生產，並已支付鉅額預付款包下產能。

台積電向來不回應客戶與訂單狀況。外媒報導，三星痛失兩大客戶訂單，主要與先進製程良率不佳有關，伴隨兩大客戶大單回流，台積電未來營運將更增添動能。

值得關注的是，這次披露三星「掉單」的外媒，是向來以「愛國、擁戴三星」著稱的南韓媒體。南韓媒體The Elec報導，高通4奈米製程5G旗艦晶片驍龍8 Gen 1原本委由三星生產，但良率過低，僅35%。高通考量全球晶片荒尚未緩解，因此無法坐視良率如此低迷，決定把訂單轉回給台積電。

The Elec指出，台積電的4奈米製程良率高達70%，代表台積電產品的效能與能耗表現都勝過三星。另有知情人士透露，三星自行研發的「Exynos 2200」處理器採用自家4奈米生產的良率甚至更低，高通先前派遣高管和工程師前往晶圓廠協助處理問題，才讓驍龍8 Gen 1的良率略高於Exynos 2200。

The Elec表示，高通已與台積電協商，由台積電代工加強版的驍龍8 Gen 1 Plus晶片，這款晶片的製程為4奈米。此外，高通預計明年開始在消費者產品採用的新一代3奈米旗艦晶片（暫定名稱為驍龍8 Gen 2），也將由台積電代工。

除了高通，三星也面臨輝達轉單的衝擊。輝達去年已把7奈米繪圖晶片訂單轉給台積電，另一南韓財經媒體BusinessKorea報導，輝達在2020年9月推出的8奈米RTX 30系列繪圖晶片全數委由三星代工，但輝達預計今年9月發表的5奈米RTX 40新品，可能交給台積電生產，原因同樣是良率。

業界人士透露，輝達已預先支付台積電90億美元，今年第1季還將支付18億美元。

台積電 晶片 三星

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