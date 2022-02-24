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人民幣飆升攀近4年高點 在岸、離岸分別升破6.32、6.31

記者黃雅慧／綜合報導

人民幣兌美元在岸及離岸價格分別升值突破6.32及6.31價位，雙雙創下近四年高點。分析認為，俄烏衝突事件一度讓美元走高，但隨著衝突沒有大幅升高，美元走跌後，人民幣就轉強了。

人民幣兌美元在岸即期23日升破6.32，下午盤收在6.3178，升值178基點。此外，人民幣兌美元中間價6.3313元，來到一個月高點，升值174基點。外界預期，人民幣作為「避風港」屬性將使人民幣匯率維持強勢。

路透報導，交易員指出，西方紛紛公布制裁俄羅斯的舉措，但市場反應平淡，此外，近期離岸人民幣需求旺盛，再加上境內市場的出口商結匯需求，短期人民幣料易升難貶。未來繼續關注俄烏局勢發展。

另一中資行交易員表示，此前離岸市場借短放長交易較多，頭寸擁擠導致波動加大；歐洲時段人民幣偏向上漲，可能也和外資買入人民幣資產有關。

對於俄烏衝突加劇帶給匯市的影響，中金公司最新報告稱，總體上俄烏衝突加劇對人民幣匯率的影響偏負面，但考慮到中國大陸的經濟體量很大，與俄羅斯之間的經貿占比較小，人民幣匯率對於該事件的敏感性可能會小於其他亞洲貨幣

光大銀行金融市場分析師周茂華指出，近期人民幣匯率走強，主要是中國國內基本面推動及人民幣避險屬性，一方面人行公布的1月國內金融數據強勁，加上房地產市場回暖，市場對國內經濟復甦前景偏樂觀，市場對人行短期進一步放鬆政策預期降溫；另一方面美國聯準會加快收緊預期與國際地緣局勢升溫，市場避險情緒一定程度推動人民幣走高；同時，美元維持弱勢區間震盪走勢。

興業證券表示，近日人民幣匯率大幅升值與境內美元流動性邊際寬鬆相呼應，反映出俄烏局勢升級之際，人民幣資產因中國國內貨幣政策寬鬆被視為「更具上漲空間和投資安全性」，且取代美債成為更優的避險選擇。短期內，人民幣匯率修復高估的程序被避險情緒打斷。在避險情緒未退之前，人民幣資產的「避風港」屬性將支持匯率繼續保持強勢。

不過馬來亞銀行最新觀點則指出，離岸人民幣還不是避險貨幣，一方面人民幣體量還不夠大，還有干預威脅，中國大陸「在開放和深化資本市場、加強金融監管和開放資本帳戶方面仍有大量工作要做。」

匯率 貨幣 俄羅斯

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