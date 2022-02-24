聯想負債逾408億美元 高獲利背後潛藏大隱憂

聯想集團去第4季財報營收 及獲利創新高，但財報中的廣告宣傳費卻暴增到8.3億美元，而且負債超過408億美元，是許多人沒有留意的隱憂。

聯想集團財報發布後，股價立即跳水，跌幅一度達4.33%，隨後有所回升，港股收盤，跌幅收窄至2.66%，收在港幣8.77元。

財經新媒體「一點財聞」報導，聯想集團董事長楊元慶表示，業績再次刷新紀錄，淨利潤 額連續第六季獲得年增50%以上的提升，向三年內淨利潤率和研發投入翻倍的目標穩步邁進。

實際上，聯想集團總負債仍在上升，根據財報，截至2021年底，聯想集團總負債達408.54億美元。

資產方面，截至2021年底，聯想集團總資產為 456.46億美元。

在投資 經營活動產生的盈餘現金方面，聯想集團採取保守的策略，截至2021年底，94.2%的現金為銀行存款，5.8%的現金為投資級別流動貨幣市場基金投資。

此外，截至2021年底的九個月（2021財年4／1至12／31），聯想集團廣告及宣傳費用達8.3億美元，與前年同期相比增加高達2.62億美元。相較聯想集團獲利16億美元，顯示其廣告及宣傳費用之高，可見一斑。

目前在港股的聯想集團原本想申請回到上海科創板上市，卻因「科創」成色不足被打回票，對任何一家受到輿情困擾、被質疑「科創」屬性的企業而言，增加宣傳費或許是必然選項，但市場、投資者也期待，企業能夠確實加大研發力度，並產出有價值的產品。