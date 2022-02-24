我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已數百人傷亡

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

聯想負債逾408億美元 高獲利背後潛藏大隱憂

記者林宸誼／綜合報導

聯想集團去第4季財報營收及獲利創新高，但財報中的廣告宣傳費卻暴增到8.3億美元，而且負債超過408億美元，是許多人沒有留意的隱憂。

聯想集團財報發布後，股價立即跳水，跌幅一度達4.33%，隨後有所回升，港股收盤，跌幅收窄至2.66%，收在港幣8.77元。

財經新媒體「一點財聞」報導，聯想集團董事長楊元慶表示，業績再次刷新紀錄，淨利潤額連續第六季獲得年增50%以上的提升，向三年內淨利潤率和研發投入翻倍的目標穩步邁進。

實際上，聯想集團總負債仍在上升，根據財報，截至2021年底，聯想集團總負債達408.54億美元。

資產方面，截至2021年底，聯想集團總資產為 456.46億美元。

投資經營活動產生的盈餘現金方面，聯想集團採取保守的策略，截至2021年底，94.2%的現金為銀行存款，5.8%的現金為投資級別流動貨幣市場基金投資。

此外，截至2021年底的九個月（2021財年4／1至12／31），聯想集團廣告及宣傳費用達8.3億美元，與前年同期相比增加高達2.62億美元。相較聯想集團獲利16億美元，顯示其廣告及宣傳費用之高，可見一斑。

目前在港股的聯想集團原本想申請回到上海科創板上市，卻因「科創」成色不足被打回票，對任何一家受到輿情困擾、被質疑「科創」屬性的企業而言，增加宣傳費或許是必然選項，但市場、投資者也期待，企業能夠確實加大研發力度，並產出有價值的產品。

投資 利潤 營收

上一則

字節跳動押注抖音 人民幣2000萬出售證券業務

下一則

良率制霸業界 台積力壓三星 訂單大回流

延伸閱讀

數位人民幣試點 北京交易額達96億

數位人民幣試點 北京交易額達96億
Chromebook出貨跳水 IDC：衰退加劇

Chromebook出貨跳水 IDC：衰退加劇
壞消息大致反映 投行看好港股反彈

壞消息大致反映 投行看好港股反彈
日本富士高端醫療按摩椅在CES 2022 大放光彩

日本富士高端醫療按摩椅在CES 2022 大放光彩

熱門新聞

俄烏危機升高，多種商品的供給面臨衝擊。 歐新社

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

2022-02-22 12:06
比特幣17日盤中重摔9%，跌破4萬1000美元，投資人對俄羅斯可能入侵烏克蘭的擔憂升高，從而對全球市場構成壓力。（路透）

比特幣盤中重摔9% 分析師估明年跌破1萬美元

2022-02-17 20:44
烏克蘭士兵在烏東演習中發射反戰車武器。（美聯社）

美股死亡交叉 俄烏戰火在即 5件事不可不知

2022-02-20 18:52
那斯達克已從去年11月19日的高點下跌15%，形成50日移動均線低於200日均線的「死亡交叉」。美聯社

美股因俄烏戰雲密布收跌「死亡交叉」預告後勢不妙

2022-02-19 07:42
紐約證交所交易員。（歐新社）

美股恐再崩16%？策略師轉看空、能否守住這水準是關鍵

2022-02-22 21:11
如今首次購屋難上加難，儘管如此，買房仍是增加個人財富的最佳方式。（本報資料照片）

房源趨緊俏 首次購屋更艱難 專家提醒：睜大眼睛

2022-02-21 15:45

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義