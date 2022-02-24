聯想Q4營收、獲利雙創單季新高 淨利潤6.4億美元

聯想集團董事長楊元慶看好新IT商機。（中新社）

聯想集團23日公布去年第4季財報（2021財年第3季），營收 及獲利皆創下單季新高，淨利潤 達6.4億美元，年增62%，獲利來自各產業數位化轉型、新IT服務、雲計算和混合辦公趨勢，皆帶動PC等產品的大量需求。

聯想集團去年第4季營收201.27億美元，年增17%，首次突破200億美元大關，尤其在高單價的商用領域及高端領域的產品銷售金額都有雙位數的成長。

和訊網報導，聯想集團董事長楊元慶表示，對未來有清晰規畫，首先，繼續圍繞「新IT」架構加大研發投入，兌現三年內翻倍。其次，利用端到端的全面產品及方案組合，全球布局營運及「同一個聯想」的組織效率。

第三，進一步加強自身數位化基礎，為業務增長提供有力支撐。最後，不遺餘力踐行對企業社會責任承諾。

公告顯示，集團淨利潤率達3.2%，實現連續七個季度增長。主要業務方面，公司智慧設備業務盈利能力進一步提升，方案服務業務成為集團增長最快也是利潤率最高業務板塊，基礎設施方案業務實現第一個單季獲利。

市場研究機構顧能（Gartner）公布數據顯示，去年第4季，聯想集團持續為全球出貨量最大PC廠商，市占率達24.6%；此外，持續的供應鏈受干擾加上Chromebook需求下跌，讓美國PC市場銷售顯著下滑，去年第4季全球PC出貨量年減5%。

聯想集團不僅PC業績亮麗，在其他「非PC」的產品在去年第4季的成長飛速，「非PC」業務整體營業額年增高達64.2%。尤其，智慧協同辦公會議設備和解決方案營業額年增率達96%。另外智慧手機 業務已經連續七季獲利，且營業額年增46%，是主要手機廠商中增速最快的。

中國國家發展改革委日前宣布「東數西算」工程全面啟動。聯想集團已做好布局，初步完成寧夏、甘肅、內蒙等西部地區綠色數據中心，同時在京津冀的北京、天津，長三角的上海、江蘇，粵港澳大灣區的珠海橫琴、深圳等地區都有相關業務拓展，搶抓「東數西算」政策商機。