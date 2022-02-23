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調查：三分之一中國分析師指中管理層對經濟前景信心降

記者賴錦宏／綜合報導
三分之一的富達中國分析師表示，區內管理層對未來一年的投資信心下降。Getty Images
三分之一的富達中國分析師表示，區內管理層對未來一年的投資信心下降。Getty Images

富達國際最新發表的分析師調查報告指出，中國經濟增長或放緩，這亦反映在區內企業前景當中。三分之一的富達中國分析師表示，區內管理層對未來一年的投資信心下降。部分原因來自監管變化，過半數中國分析師預期未來12個月大陸官方將加強監管力度。此外，21%的中國分析師指所研究行業正處於發展放緩階段，比例較全球其他地區高。

據香港信報財經網報導，自新冠疫苗面世為全球經濟打下強心針的一年後，各地企業財務實力提升，管理層仍對今年前景的有信心。然而，疫情再升溫及一連串挑戰帶來的影響，將在未來數月內考驗企業的應變能力。

富達國際的年度分析師調查，透過訪問旗下遍布全球的分析師團隊，掌握環球企業脈搏。分析師調查將過去12個月內，全球分析師與各地企業管理層進行的1.6萬次會議結果，整合成管理層對2022年的期盼、憂慮及預期，為投資者提供獨到觀點，以助把握未來一年市場形勢。

本年度分析師調查顯示，隨着全球各地全面展開疫苗接種，大部分企業管理層因而看到擺脫疫情不確定性的出路。當中，54%的全球分析師表示企業對未來12個月的投資信心增加，僅9%分析師稱企業投資信心下降。北美企業最為樂觀，63%分析師表示區內企業的信心增強，亞太區（中國和日本除外）及歐洲緊隨其後，分別有62%及61%分析師稱區內企業信心提升。

分析師 投資 疫情

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