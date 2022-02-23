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大摩：中國手機銷售比預期糟

記者張瀞文／綜合報導

四大利空因素導致中國智慧手機銷售疲弱，外資摩根史坦利（大摩）在其最新報告中估計，農曆年後中國市場5G智慧手機晶片約砍單5%，封測砍單潮將在第2季發生，甚至預期個人電腦（PC）相關半導體零組件庫存修正將緊接而至。

智慧手機晶片大砍單，掀起台灣產業鏈風暴，聯發科、高通等晶片廠將首當其衝，也會對日月光投控、京元電等封測協力廠產生壓力。

大摩發布報告指出，中國智慧手機銷售疲弱的四大不利因素為：當地消費購買力疲弱、智慧手機缺乏新功能（降低消費購買意願）、部分中國品牌廠的海外市占下降、蘋果首款平價5G iPhone（可能名為iPhone SE3）可能在第2季帶給非蘋品牌出貨壓力。

報告指出，受制於這四大不利因素，因此，在農曆新年假期（元月31日到2月6日），中國智慧手機銷售約下滑10%，狀況比預期還糟糕。中國非蘋供應鏈原先預估，今年全年銷售將持平。

大摩在今年元月就已發布報告指出，在去年雙11銷售結束後，中國非蘋智慧手機市場需求急凍，加上庫存明顯增加，農曆年後庫存將進行修正。

大摩本周又發布追蹤報告指出，根據相關數據比對，市況表現正如原先預估的一樣差，但這也代表部分利空已反映在手機相關半導體股的股價中。

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