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立訊擬募資21億美元 搶攻電動車領域

記者林宸誼／綜合報導
立訊精密。（取材自立訊精密官方網站）
立訊精密。（取材自立訊精密官方網站）

立訊精密將充實銀彈搶進電動車領域，立訊22日宣布，將以私募方式定向增資人民幣135億元（約21.4億美元），將用於智慧汽車、消費電子等共六大產品生產線和補充流動資金，這也是立訊股票上市12年來最大一筆募資。

界面新聞報導，此次募資將用於投資智慧可穿戴設備、智慧移動終端精密零組件、新能源汽車高壓連接系統、半導體先進封裝及測試、智慧移動終端顯示模組、智慧汽車連接系統等，而跟電動車相關有新能源汽車高壓連接系統、智慧汽車連接系統共兩項，募資共人民幣20億元（約3.1億美元）。

這是立訊精密自2010年股票上市以來的第三輪私募動作，也是公司史上募集資金規模最大的一次。

除補充流動資金外，最大的一筆擬投資項目為智慧可穿戴設備產品生產線建設及技術升級項目，計畫投資人民幣35億元（約5.5億美元），該項目由浙江立訊智造實施，項目稅後靜態投資回收期為5.17年。

這些項目中，收益率最高的項目為新能源汽車高壓連接系統產品生產線建設項目，該項目擬投資人民幣15億元（約2.3億美元）。經計算稅後內部收益率為30.47%，稅後靜態投資回收期為4.03年。

立訊精密上市以來共有過三次募資，包括於2010年9月透過公開發行股票募集資金人民幣11.9億元（約1.8億美元）；後又於2014年10月、2016年10月分別完成兩輪私募獲得資金人民幣20.1億元（約3.1億美元 ）和45.8億元（約7.2億美元 ），三輪融資合計為募資人民幣77.8億元（約12.3億美元）。

藉由為蘋果代工，立訊精密業績曾一路走高，不過與蘋果深度綁定的風險也更加提高，自2020年業績增速下滑後，去年前三季淨利潤幾乎原地踏步，其中第3季獲利更是年減25.28%。

或許受業績下滑及已有供應商被蘋果踢出產業鏈的恐慌情緒影響，立訊精密股價跌宕起伏，2021年年初至8月底，公司股價累計跌幅約40%，而9月至去年年底，該股又重新上漲，期間股價累計漲幅約45%。不過今年年初至今該股又再次一輪下跌，股價31個交易日累計跌幅約12%。

投資 汽車 股價

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