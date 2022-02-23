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中國房市調控鬆動 引導市場復甦

記者陳政錄／綜合報導

2022年春節後，中國多地進一步放寬房市調控政策，據統計，近期已有八個城市，分別下調頭期款比率和房貸利率。專家認為，此舉明顯降低購屋門檻，未來有望有更多城市跟進，引導市場復甦。

中國山東菏澤、重慶市、江西贛州、廣東佛山等地銀行，相繼下調購買首間或第二間房產時的頭期款比率，最低降至兩成。

另廣西南寧住房公積金管理中心發布管理細則，3月1日起，下調第二間房產公積金貸款頭期款比率，至不低於房屋價值的30%。

在此之前，該比率為40%。也就是自備款30%，其餘70%可向公積金貸款。

另一方面，據財聯社報導，廣州、蘇州、南京等大城市的主要銀行，均調降房貸利率。以廣州為例，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行六大家銀行，將首購房的房貸優惠利率，從5.6%下調至5.4%，第二間房從5.8%降至5.6%。

貝殼研究院數據顯示，2022年2月，中國103個重點城市，主流首購房貸平均利率為5.47%，第二間平均利率為5.75%，均較上月降9個基點；同時，2月銀行房貸平均放款周期為38天，較上月縮短12天。

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