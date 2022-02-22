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微博調整架構 傳大幅裁員

記者羅印冲／綜合報導

中國「時代財經」報導，在脈脈App裡，有經過職位訊息認證的微博員工透露，微博公司正在大幅度裁員，有的員工還被要求主動離職，已有員工被約談。微博雖否認公司正在裁員，但稱這是為加強優勢領域和業務聚焦，公司對部分組織架構進行調整。

據報導，被「優化」的微博員工已組建多個微信群，最大的群裡有200餘人。

聯合早報報導，微博公關人員回應稱，不存在裁員一說，公司年初對業務進行盤點，為加強優勢領域，對部分組織進行調整，以促進高效協同和組織活力。

在此次調整中，公司優先為涉及的員工進行調崗安置，無適合崗位的情況下協商解除勞動關係，按法律規定進行經濟補償。但該公關人員未透露此次調整涉及的員工數量、調崗安置以及協商解除勞動關係的員工數。

據了解，微博最大的問題是廣告主在減少。2018年至2020年三年間，其廣告主總數分別為290萬、240萬、160萬。2021年前三季，微博廣告主僅剩下80萬，而前年同期是140萬。

微博在招股書中解釋，廣告主的減少主要是因為廣告預算相對較低的個體用戶的流失。一直以來，廣告都是微博的主要收入來源。去年上半年，其廣告和營銷服務收入占收入總額的86%。

微博 裁員 微信

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