中天廣效新冠新藥 將在美臨床

中天集團21日晚間宣布，合一生技與中天中國子公司中天上海研發全球第一支廣效性新冠肺炎 新藥SNS812，實驗數據在全球頂尖期刊EMBO發表，SNS812對各種變異株病毒都顯著抑制。針對這項新藥，中天集團預計今年年中向美國提出人體臨床驗申請（IND），搶攻全球千億元新冠治療市場商機。

中天生技指出，SNS812小核酸新藥，是藉由獨特的小核酸機制，直接鎖定新冠病毒重要且不易變異的基因區域，從根源切斷並破壞病毒基因，經證實對99.8%的變異株均可有效抑制。

中天說明，不同於目前已發表的其他抗新冠藥物，是經由干擾病毒複製（eg. molnupiravir）或阻礙病毒蛋白裁切(eg. paxlovid)來抑制病毒。

目前SNS812對所有新冠病毒之覆蓋率全球最高。可廣效顯著抑制各種新冠病毒株於細胞內的複製，能有效抑制包含Alpha,、Delta、Gamma 及Epsilon等主要變異株，並在hACE2轉殖基因鼠上展現出顯著的活體治療與預防效果。

此外，具高度專一性的SNS812也在多物種的毒理研究中顯示其低致免疫性及安全性，與目前已經發表的小分子化學藥物相比，具有相對更低的用藥風險與副作用。

相關實驗數據在台大醫學院教授楊泮池、張淑媛指導下，投稿於國際重磅SCI期刊EMBO Molecular Medicine，獲得接受並於2月21正式對外發表。

基於新冠病毒逐漸流感 化，治療型藥物發展將日益重要，SNS812為迄目前為止兼具有治療與預防效果之廣效型核酸，對各種冠狀病毒變異株均展現顯著抑制效果，後續研發目標為廣效型抗新冠流感核酸新藥。