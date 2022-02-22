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海底撈去年關閉300多家餐廳 虧45億人民幣

記者陳政錄／綜合報導

中國火鍋品牌海底撈21日發布財報預警表示，2021年雖然公司營收成長，但預計虧損約人民幣38億到45億元（約6億美元到7.1億美元），呈現「增收不增利」的窘境，主要原因是受疫情衝擊和關閉300多家餐廳影響。

海底撈指出，預估去年營收超過人民幣400億元（約63.5億美元），較2020年同期的人民幣286億元（約45.4億美元），年成長率超過40%。

但淨利方面，預計去年將虧損人民幣38億元到45億元；相較於2020年海底撈的淨利仍有人民幣3.09億元（約4907萬美元）。

對於虧損原因，海底撈表示，一是2021年，300多家餐廳關閉及餐廳經營業績下滑等因素，導致處置長期資產的一次性損失、減值損失等合計約人民幣33億元至39億元（約5.2億美元到6.1億美元）。

其次，全球疫情影響下，2020年、2021年門市快速擴張以及公司內部管理問題等，對經營狀況帶來的衝擊，本業出現虧損。

海底撈說，特別是2021年下半年，餐廳營運受全球區域性疫情爆發和公衛管理措施影響顯著，下半年業績較之前同期下滑，出現虧損加劇的情況。

2021年2月，海底撈股價曾達到創歷史新高的港幣87.75元（約11.2美元），總市值接近港幣4700億元（約604.5億美元），但隨業績下滑，股價一路下挫，海底撈21日股價亦因利空繼續走跌，昨收港幣19.08元（約2.4美元），下跌5.5%，市值港幣1063億元（約136.7億美元），一年左右蒸發了超過港幣3600億元（約463億美元）的市值。

公開資料顯示，2019及2020年全年海底撈分別新開店308家、544家。2021年上半年新增299家，截至2021年6月31日，全球總店數達1597家。

2021年11月海底撈宣布將逐步關掉部分的低效店，在減掉即將關閉的300家之後，海底撈總店數仍然在1300家以上，目前依然是中國最大的連鎖火鍋餐飲企業。

海底撈表示，因快速擴張造成經營未達預期，部分新開店選址不合理、內部組織架構變革讓各級管理人員無法理解且疲於奔命、優秀店經理數量不足、過度相信「連住利益」的KPI指標，導致虧損變大。

疫情 股價 營收

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