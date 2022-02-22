穩房市奏效 北上廣深房價反彈 路透：市場有望復甦

「北上廣深」等四個一線城市房價率先反彈上漲，北京月漲1%最多。（中新社）

在官方頻出政策「穩房市」下，中國國家統計局21日公布，70個大中城市房價 下跌趨勢已經放緩，尤其「北上廣深」等四個一線城市房價率先反彈上漲，北京 月漲1%最多。路透引述分析人士稱，當前政策整體趨於寬鬆，未來房地產 交易有望進一步復甦。

中國國家統計局數據顯示，今年1月，中國一、二線城市新建住宅銷售價格月增率，由去年12月的下跌0.1%、下跌0.3%，轉為上漲0.6%和上漲0.1%，中古屋價格降幅也出現縮小；另雖三線城市新建住宅、中古屋銷售價格分別月減0.2%和月減0.4%，但降幅比前月均縮小0.1個百分點。

值得注意的是，北京、上海和深圳新房價格月增率分別上漲1%、0.6%和0.5%。廣州價格波動幅度最大，從去年12月的下跌0.6%轉為今年1月的上漲0.5%。

路透報導，貝殼研究院首席市場分析師許小樂分析，1月房價趨於平穩，主要是去年第4季以來，金融信貸環境邊際改善，促進市場，減緩了下跌壓力，預估後期成交活躍度將進一步改善，使房價恢復平穩。

貝殼研究院數據顯示，春節過後，中國被重點監測的50個城市，日均成交量較1月增長，顯示景氣平穩回升。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進也說，隨市場交易復甦，未來房屋價格不會再出現過快下跌。

但中國指數研究院報告提醒，應考慮政策作用傳導至市場的滯後效應。報告認為，如今市場觀望情緒依然濃厚，2月多數城市房市表現可能依舊低迷。

春節後，中國地方政府房地產政策再次釋出鬆綁訊號，除重慶、江西贛州等地降低房貸利率外，山東省菏澤市也將購房者頭期款比率，從三成下降至兩成。

事實上，中國各地從去年底以來，已相繼就提高公積金貸款額度、降低公積金貸款頭期款比率、降低房貸利率、發放購屋補貼等，意圖引導房市回穩。

在2022年中國經濟發展面臨三重壓力下，野村證券研報預計，未來幾個月，其他地方政府將進行更多政策微調，以應房地產銷售及投資情緒的整體惡化。