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「中國行動計畫」助長仇亞 司法部擬改名 但相關調查繼續做

中國70城房價止跌 路透：房地產交易有望復甦

記者陳政錄／即時報導
中國房市跌價趨緩，外媒報導分析未來可能回溫。圖為恒大旗下面臨爛尾危機的海南海花島項目。取材自每日經濟新聞
中國房市跌價趨緩，外媒報導分析未來可能回溫。圖為恒大旗下面臨爛尾危機的海南海花島項目。取材自每日經濟新聞

在官方頻出政策「穩房市」下，中國國家統計局21日數據顯示，70個大中城市住宅銷售價格降價趨勢已經放緩，路透引述分析人士稱，當前政策整體趨於寬鬆，未來房地產交易有望進一步復甦。

中國統計局數據顯示，今年1月，中國一、二線城市新建住宅銷售價格月增率，由上月下降0.1%、0.3%，轉為上漲0.6%和0.1%，中古屋價格降福也出現收窄；另雖三線城市新建住宅、中古屋銷售價格分別月減0.2%和0.4%，但降幅比上月均收窄0.1個百分點。

在此之下，1月份，中國70個大中城市中，新建住宅和中古屋銷售價格月增率下降的城市，分別有39個和55個，比上月分別減少11個和8個。

路透報導引述貝殼研究院首席市場分析師許小樂分析，1月房價趨於平穩，主要是去年第四季以來，金融信貸環境邊際改善，促進市場，減緩了下跌壓力。他預計，後期成交活躍度將進一步改善，使房價恢復平穩。

貝殼研究院數據顯示，春節過後，中國被重點監測的50個城市，日均成交量較1月增長，顯示景氣平穩回升。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進也說，隨市場交易復甦，未來房屋價格不會再出現過快下跌。

但中國指數研究院報告提醒，應考慮政策作用傳導至市場的滯後效應。報告認為，如今市場觀望情緒依然濃厚，2月份多數城市房市表現可能依舊低迷。

春節後，中國地方政府房地產政策再次釋出鬆綁訊號，除重慶、江西贛州等地降低房貸利率外，山東省菏澤市也將購房者頭期款比例，從三成下降至兩成，廣西南寧方面，也放寬住房公積金限制，和調降購買第二間房貸款的頭期款比例三成。

事實上，中國各地從去年底以來，已相繼就提高公積金貸款額度、降低公積金貸款頭期款比例、降低房貸利率、發放購屋補貼等，意圖引導房市回穩。

在2022年中國經濟發展面臨三重壓力下，野村證券研報預計，未來幾個月，其他地方政府將進行更多政策微調，以應房地產銷售及投資情緒的整體惡化。

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