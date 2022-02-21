兩岸申入CPTPP 學者：可能循WTO模式同時加入

台北論壇21日舉辦講座，主題為「亞洲經濟整合與兩岸經貿發展」，由東吳大學經濟學系講座教授朱雲鵬（左）主講，台北論壇執行長楊永明主持。記者張加／攝影

中國與台灣都在去年9月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），東吳大學經濟學系講座教授朱雲鵬認為，不排除兩岸循世界貿易組織（WTO ）的方式同時加入，若如此，「將是影響台灣未來30到50年最大的事」。

台北論壇21日舉辦講座，主題為「亞洲經濟整合與兩岸經貿發展」，由前政務委員朱雲鵬主講，台北論壇執行長楊永明主持。

楊永明表示，未來亞洲區域經濟會呈現美中兩端拉鋸，一邊是中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），一邊是美國主導的印太經濟架構協定，將考驗亞洲經濟。

楊永明接著說，台灣或亞洲企業恐因美中兩端拉鋸而陷入兩難，雖然希望雙邊布局、可以左右逢源，但又恐怕魚與熊掌不能兼得；而台灣更應謹慎，以免賠了夫人又折兵。

朱雲鵬提出當前中國面臨的經濟隱憂，第一是人口老化、少子化問題，第二是債務問題，第三是美中貿易戰 後，已演變成科技戰。

關於兩岸申請加入CPTPP，朱雲鵬指出，不能排除兩岸一起加入，也就是WTO模式；若真如此，他認為這會是影響台灣未來30至50年的大事，因為不用再簽貨貿，CPTPP比貨貿好，政府也可「政治解套」。

楊永明也認為兩岸以WTO模式加入CPTPP「是有可能的」，他說，若中國真的展現決心，CPTPP成員國不太可能拒絕其加入；對北京 而言，參與CPTPP可減少美國印太經濟架構協定對它的限制，畢竟美國短時間內應不會加入CPTPP。