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通膨嚴峻 中國餐飲業掀漲價潮 漲幅5%到10%

記者陳政錄／綜合報導
中國餐飲業掀起漲價潮，指標快餐品牌肯德基、麥當勞也已相繼漲價。（新華社）
中國餐飲業掀起漲價潮，指標快餐品牌肯德基、麥當勞也已相繼漲價。（新華社）

面對近月本土疫情頻發、上游原物料成本高漲，中國餐飲業也掀起漲價潮，除多次登上社交平台熱搜，也讓經營更雪上加霜。據統計，短短幾個月內，中國共有全國連鎖的三家咖啡品牌、兩家速食業合計五家餐飲連鎖企業漲價，漲幅5%到10%。

星巴克為例，2月中下旬分別因門市驅趕用餐公安事件、漲價登上社交平台熱搜，其拿鐵、馥列白系列咖啡漲價人民幣1元（約0.15美元），美式咖啡等杯型漲價人民幣2元。

星巴克回應，定價是在對營運成本等多項因素進行考量後制定的，並指這次是自2018年11月以來，首次對中國大陸市場漲價。

澎湃新聞報導，瑞幸咖啡和進入大陸市場三年的加拿大咖啡品牌Tims，也陸續在去底、今年初，因租金、物流、成本等因素，對咖啡漲價人民幣2到3元。其中，Tims的「經典貝果系列套餐」，從去年的人民幣22元，上漲到1月初人民幣26元，現在更漲到28.9元。

餐飲業部分，指標快餐品牌肯德基、麥當勞也相繼漲價。其中，肯德基自去年12月27日起，就開始對中國菜單進行統一漲價，麥當勞多款漢堡套餐漲價人民幣5到6元不等。

就此次漲價潮，凱度消費者指數大中華區總經理虞堅表示，對餐飲業來說，上游原料成本從去年開始就居高不下，這種情況不僅中國存在，全球也是一樣，很多企業一開始希望透過提升營運效率吸收成本，但今年通貨膨脹已經非常嚴重。

南京農業大學食品科技學院教授李偉指出，展望未來，受全球疫情因素影響，咖啡、乳製品等原材料進出口貿易價格短期內不會下降，未來咖啡飲品、乳製品難以出現季節性價格回調，餐飲企業還有可能持續漲價。

值得注意的是，相較於上述議價能力強的大企業可透過漲價調控獲利，中小企業因無法承受，下場可能更慘。

據工商資訊平台企查查數據顯示，2021年，中國餐飲相關店面共註銷了100萬家，其中快餐店註銷了近40萬家，火鍋店註銷近10萬家，奶茶店註銷近35萬家。

分析人士認為，2022年中國經濟工作「穩字當頭」，如何通過資源調配，緩解餐飲企業的經營壓力，讓行業平穩度過低迷，有著優先迫切性。

咖啡 星巴克 疫情

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