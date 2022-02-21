中國官方要求外賣平台讓利 降低餐飲業成本

為應對疫情 衝擊、確保經濟維穩，中國國家發改委等14部門近日針對服務業面臨的「特定困難」，提出43條支持措施，包括要引導外賣平台下調服務費標準，好降低餐飲業的經營成本。

據中國國家發改委等14部門頒布的《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》，內容針對餐飲、零售、旅遊、公路水路鐵路運輸、民航等五個特殊困難行業分別提出紓困 支持。

在餐飲業紓困扶持措施中，提出要引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，降低相關餐飲企業經營成本；同時，引導平台對疫情中高風險地區的餐飲企業，給予階段性優惠。

事實上，過去餓了麼、美團等中國主流外賣平台，就多次因服務費過高的問題，受到投訴，廣東餐飲協會曾在2020年4月發出交涉函，指控2019年美團平台對166家會員抽成超過20%，高於企業承受極限。

此次中國官方發文引導後，除對餐飲業經營帶來樂觀預期，面對公權力再介入平台企業，也讓市場恐慌。

中信證券 認為，官方非有意一刀切要求外賣平台降費，初衷在幫助商戶降低一定經營成本，商戶經營若提升，對平台也是正面帶動。