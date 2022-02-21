看好疫後復甦 中式連鎖餐飲店掀上市風潮

兩年前受疫情 重創的中國餐飲行業，有望迎來一波上市熱潮，楊國福麻辣燙、和府撈麵、中式快餐老鄉雞、鄉村基、海鮮火鍋店七欣天等連鎖品牌，今年來相繼更新或發布自家的上市計畫。分析人士認為，看好疫後復甦之外，餐飲業也希望藉由資本市場，補充其資金鏈的空虛。

除了上述五家，加上去年下半年發布計畫的撈王火鍋、綠茶餐廳、老娘舅，和早已透露意向的巴奴火鍋、西貝莜麵村，目前有意在大陸A股、香港 H股掛牌上市的中國連鎖餐飲企業數量至少有十家；迄今為止，大陸登錄資本市場的餐飲企業，也才僅21家。

《財經天下》周刊引述業內人士坦言，餐飲企業最近頻繁傳出上市計畫，很不尋常，因為很多年來都是個位數，現在短短一個月就超過十年的量，「我們業內交流時都有點看不懂。」

經濟觀察網引述富途證券 投研團隊分析，在疫情衝擊後，目前的餐飲企業上市潮，可能是他們希望透過上市，來解決資金鍊難題，並藉此提升市佔率和知名度。

香港華盛證券研究部經理餘石麟則說，現階段市場對餐飲股的看法仍受限於疫情因素，估值較為負面，是目前的不利因素。

但有分析人士稱，一般來說，越慢上市的品牌，在融資金額、估值空間、市場議價上，都會失去先發優勢，因此趁疫後消費逐步復甦之時，搶先籌措資金，不失為未雨綢繆、明哲保身之道。回顧2020年初疫情爆發時，西貝餐飲董事長賈國龍就曾公開表示，不營業的西貝莜麵村現金流只能支撐三個月；同年底，誓言「永不上市」的他，改口稱公司已決定上市，待尋適當時機。

另在中國有6000家分店，有望挑戰麻辣燙第一股的楊國福，也從最初拒絕上市，到今年1月27日，向證監會提交境外IPO申請資料，擬赴港掛牌；經營超過20年、曾赴紐交所掛牌的中式快餐鄉村基等，絕味食品旗下的和府撈麵，也分別於1月底啟動香港掛牌計畫。

中國連鎖經營協會常務副秘書長王洪濤說，疫情讓餐飲業老闆認知改變外，隨如今線上支付普及、監管更加規範，官方近年對餐飲企業上市也是持開放態度。