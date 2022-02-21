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iPhone 14代工 台鏈擊退紅鏈 鴻海穩坐龍頭

記者蕭君暉／綜合報導

蘋果iPhone 14近期進入代工試產作業，傳出紅色供應鏈指標廠立訊尚未取得新產品試產導入量產服務訂單（NPI），將無緣代工銷售最好、高單價、利潤較高的高階iPhone 14，今年恐只能拿到基本款iPhone 14訂單，成為第二供應商，鴻海穩坐iPhone代工龍頭寶座，今年的iPhone 14訂單「安了！」

這意味台灣iPhone代工廠今年大舉擊退紅色供應鏈，獲得蘋果青睞，扭轉立訊曾分食高階iPhone訂單的狀況，鴻海向來不評論大客戶訂單動態；至截稿前，無法取得立訊回應。

業界人士分析，每年2月中下旬時，蘋果通常會向代工廠發出新手機產品試產訂單，也就是蘋果會向代工廠介紹今年新產品的計畫，然後代工廠要準備物料清單（BOM），建立適當的生產與測試機器，也必須建立質量監測過程。

開始進行試產之後，代工廠要搜集數據，修正異常，評估生產過程與產品需要改進的項目，並評估試產的產品是否可以接受，當試產產品需要改進的項目後經過驗證，後續可以開始進行量產，因此，NPI可視為接獲訂單進入量產的先期階段。

根據外電報導，立訊去年約拿下3%的iPhone代工訂單，並首次獲得高階iPhone 13 Pro組裝訂單。鴻海去年握有約75%的iPhone 13代工量，且高階6.7吋iPhone 13 Pro Max仍由鴻海獨拿。

不過，對於2022年新款iPhone，業界傳出，立訊目前仍沒有拿到蘋果的NPI，這也代表沒辦法代工高階款的iPhone 14，只能代工基本款，並成為第二供應商。

供應鏈透露，立訊加入iPhone代工行列後，去年組裝量約650萬支，並積極擴張，希望取得更多iPhone代工訂單。

日經亞洲去年底報導指出，立訊正在昆山建設一座面積達28.5萬平方公尺的製造園區，占地相當於40座足球場，總投資額為人民幣110億元（約17.4億美元），最快今年提高iPhone組裝量達1200萬支至1500萬支，最終將設39條生產線。

由於立訊今年在拿下更多iPhone 14的訂單進展不大，加上之前AirPods銷售下滑，影響到立訊出貨量，法人預估，立訊今年積極轉往新能源車的汽車電子與太陽能等領域發展，以降低蘋果對該公司的營運衝擊。

因此，立訊上周宣布與奇瑞新能源共同成立合資公司，從事新能源汽車的整車研發及製造，為立訊汽車核心零組件業務提供先進的研發設計、量產平台。

iPhone 蘋果 鴻海

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