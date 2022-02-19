大眾汽車傳開價數十億歐元 買華為自駕部門

大眾汽車有意收購華為自駕部門。(路透資料照片)

德國 財經媒體經理人雜誌報導，德國大眾（台灣稱「福斯」）汽車 正與華為 公司進行談判，有意以數十億歐元收購華為的自動駕駛部門，儘管雙方皆否認，不過業內人士則透露，「華為自動駕駛正在談合資。」科創板日報報導，汽車行業研究人士分析，華為在汽車領域定位為零部件供應商，肯定會與多家主廠進行業務合作，智慧汽車產業的發展需要技術不斷推動，許多科技公司的智慧網聯技術已具備「上車」的能力，時間卡位格外重要。

可以確認的是，大眾與華為先前就此事進行過接觸，就在今年1月，大眾中國CEO馮思瀚表示，大眾與華為確實進行商討，但現階段沒有可以確認的消息，包括雙方成立合資公司。

早在2021年10月，就傳出華為計畫與全球汽車巨頭大眾集團組建合資公司，研發自動駕駛技術，雙方合作方式是「大眾出錢，成為合資公司控股方，華為主要出技術IP（智慧財產權）」，而華為所提供技術IP不僅包括軟體技術，也包括華為的晶片類IP。

虎嘯網報導，其實華為和大眾的合作已經進行了好幾年，從華為官網的新聞中心就可以查到，2015年華為就宣布與大眾合作，共同推進車聯網功能。

第一財經日報報導，許多華為自動駕駛產品線的員工，先前收到了「內部轉職約談」。

從技術布局來看，華為近年來的專利申請主要集中於影像處理、車聯網、人機交互、通信技術等相關領域。

與此同時，華為近期在自動駕駛相關專利方面動作頻頻，天眼查顯示，2月11日，華為「智慧汽車座艙管家軟體」已獲得登記批准；2月18日，華為申請的「一種自動駕駛行車控制方法及裝置」專利公布。

華為智慧汽車解決方案事業部營運長王軍日前表示，華為的智慧駕駛技術將於2022年商用，目標是在2025到2030年實現真正的智慧駕駛。

平安證券研究顯示，目前華為與汽車合作的模式分為三種：第一種是Huawei Inside模式，也就是華為全線智慧汽車解決方案。

第二種是傳統的Tier1、Tier2（第1、2級供應商）的零部件供應模式；第三種是向主廠提供平台化支持，包括車控、智慧駕駛、座艙等，以及鴻蒙生態等技術和產品平台提供給主廠。