我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

大眾汽車傳開價數十億歐元 買華為自駕部門

記者林宸誼／綜合報導
大眾汽車有意收購華為自駕部門。(路透資料照片)
大眾汽車有意收購華為自駕部門。(路透資料照片)

德國財經媒體經理人雜誌報導，德國大眾（台灣稱「福斯」）汽車正與華為公司進行談判，有意以數十億歐元收購華為的自動駕駛部門，儘管雙方皆否認，不過業內人士則透露，「華為自動駕駛正在談合資。」科創板日報報導，汽車行業研究人士分析，華為在汽車領域定位為零部件供應商，肯定會與多家主廠進行業務合作，智慧汽車產業的發展需要技術不斷推動，許多科技公司的智慧網聯技術已具備「上車」的能力，時間卡位格外重要。

可以確認的是，大眾與華為先前就此事進行過接觸，就在今年1月，大眾中國CEO馮思瀚表示，大眾與華為確實進行商討，但現階段沒有可以確認的消息，包括雙方成立合資公司。

早在2021年10月，就傳出華為計畫與全球汽車巨頭大眾集團組建合資公司，研發自動駕駛技術，雙方合作方式是「大眾出錢，成為合資公司控股方，華為主要出技術IP（智慧財產權）」，而華為所提供技術IP不僅包括軟體技術，也包括華為的晶片類IP。

虎嘯網報導，其實華為和大眾的合作已經進行了好幾年，從華為官網的新聞中心就可以查到，2015年華為就宣布與大眾合作，共同推進車聯網功能。

第一財經日報報導，許多華為自動駕駛產品線的員工，先前收到了「內部轉職約談」。

從技術布局來看，華為近年來的專利申請主要集中於影像處理、車聯網、人機交互、通信技術等相關領域。

與此同時，華為近期在自動駕駛相關專利方面動作頻頻，天眼查顯示，2月11日，華為「智慧汽車座艙管家軟體」已獲得登記批准；2月18日，華為申請的「一種自動駕駛行車控制方法及裝置」專利公布。

華為智慧汽車解決方案事業部營運長王軍日前表示，華為的智慧駕駛技術將於2022年商用，目標是在2025到2030年實現真正的智慧駕駛。

平安證券研究顯示，目前華為與汽車合作的模式分為三種：第一種是Huawei Inside模式，也就是華為全線智慧汽車解決方案。

第二種是傳統的Tier1、Tier2（第1、2級供應商）的零部件供應模式；第三種是向主廠提供平台化支持，包括車控、智慧駕駛、座艙等，以及鴻蒙生態等技術和產品平台提供給主廠。

華為 汽車 德國

上一則

Fed想要消弭通膨 專家波札建議：美股應全面崩盤

延伸閱讀

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
印度傳出再禁中國App翌日 華為多處據點被查稅

印度傳出再禁中國App翌日 華為多處據點被查稅
英新任通訊總監涉華為利益 前情報局長籲說清楚

英新任通訊總監涉華為利益 前情報局長籲說清楚
美封殺衝擊 華為股利縮水 總額約發350億人民幣

美封殺衝擊 華為股利縮水 總額約發350億人民幣

熱門新聞

經理人認為，美股還要再跌16%，Fed才會出手遏止跌勢。美聯社

美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%

2022-02-15 19:37
美國已在羅馬尼亞駐紮1,000官兵，11日接受NATO秘書長Jens Stoltenberg校閱。美聯社

俄烏戰火一觸即發…美股又挨一記重拳 再跌風險更增

2022-02-12 07:28
比特幣17日盤中重摔9%，跌破4萬1000美元，投資人對俄羅斯可能入侵烏克蘭的擔憂升高，從而對全球市場構成壓力。（路透）

比特幣盤中重摔9% 分析師估明年跌破1萬美元

2022-02-17 20:44
英特爾向來是個人電腦CPU中央處理器晶片的領導者，豈料去年到處缺晶片的狀況下，英特爾的晶片庫存卻連續五季積壓上揚。 路透

怎麼回事？全球缺晶片 英特爾庫存卻不斷積壓

2022-02-15 07:34
本周全球經濟與金融市場將面臨戰爭威脅、通膨擴散及新冠疫情糾結等三大壓力。(美聯社)

全球股市 本周面臨3大震波

2022-02-13 13:45
懷海德和洛斯特羅創辦的Giga能源解決方案公司，利用這些往往就平白燒掉的天然氣來挖礦，去年營收超過400萬美元，今年可望再衝高。美聯社

靠油田挖比特幣 2名年輕人開公司賺進400萬元

2022-02-13 15:15

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議