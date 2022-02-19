中頒監管令 外賣第一股 美團市值蒸發259億美元

中國發改委18日公布引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準。不料監管令成了震撼彈，外賣第一股美團股價 雪崩式急瀉，盤中最多跌17%，創逾一年半以來新低，最後收跌14.9%，市值蒸發約港幣2013億元（約259億美元）。

美團董事長兼CEO王興正好生日，身家劇跌13%，讓出福建首富跌至中國富豪榜第24位。

證券時報報導，發改委等14部門18日發布「關於促進服務業領域困難行業恢復發展若干政策」。在餐飲行業紓困 措施中，服務業政策提出，將引導外賣等互聯網平台企業再下調餐飲業商戶服務費標準。並引導互聯網平台企業對疫情 中高風險地區餐飲企業，給予階段性商戶服務費優惠。

美團已是全球最大的餐飲外賣服務平台，在中國的市占超六成，不僅是外賣第一股，也是位列中國互聯網市值第四。

這次發改委引導外賣等平台下調商戶服務費，名義上是對商戶讓利，但下發的監管令，無異對外賣平台是一枚震撼彈。官方意在在向平台企業表明，過去燒錢獲取用戶，等提高市占率，再提價上市的玩法，已經走到盡頭。，未來平台利潤將受監管調節。