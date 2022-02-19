華為砸6.3億美元 深圳建數位能源總部

華為 在深圳市福田區香蜜湖，投資 設立的華為數位能源總部及研發基地專案，該專案總投資人民幣40億元（約6.3億美元），建成後主要進行線上能源計量技術研發、新型能源技術研發、能量回收系統研發等。

遭美多輪制裁之後，華為多項業務營收 下滑，而數位能源由於供應鏈不受制裁影響，成為增長最快的業務之一，相應地華為也投入了更多資源。

界面新聞報導，華為數位能源業務與深圳市福田區合作緊密，華為數位能源董事長侯金龍透露，位於深圳福田、正在建設中的華為數位能源安托山基地將被打造成全球最大的「光儲直柔」近零碳園區，預計2022年投入使用。

「光」、「儲」分別指分散式太陽能、分散式儲能應用於建築場景內外部，成為配電系統重要組成部分；「直」指的是將建築配用電網由交流電改為直流電；「柔」則為柔性用電，即建築用電設備需具備中斷調節能力。

華為還為數位能源業務組建「軍團」，投入更多員工到一線拓展業務，根據華為公布的數據，數位能源公司旗下智慧太陽能和數據中心這兩大軍團，未來兩年的業績目標分別是人民幣200億元、300億元和150億元、225億元（約31.7億美元、47.6億美元、23.8億美元）。