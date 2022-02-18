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去年減5.3% 中國原油進口量20年來首降

記者陳政錄／綜合報導
中國原油進口量和原油對外依存度，去年雙雙出現20年來首次下降。圖為位於廣東珠海的原油和天然氣儲存槽。（路透資料照片）
中國原油進口量和原油對外依存度，去年雙雙出現20年來首次下降。圖為位於廣東珠海的原油和天然氣儲存槽。（路透資料照片）

中國推進「雙碳」戰略，中國石油和化學工業聯合會17日公布最新統計，2021年中國原油進口量和原油對外依存度，雙雙出現20年來首次下降。據統計，中國2021年原油進口量為5.13億噸，年減5.3%，原油對外依存度從上年度的73.6%，降至72%。

分析認為，依存度20年來首降，除了雙碳戰略外，也與應對國際油價高漲釋出戰備儲油，和中國當局主導提升自主產能有關。

中國石化聯合會副會長傅向升指出，2021年原油進口量和原油對外依存度，20年來首次雙雙出現下降，原因之一是高油價。

他說，去年布蘭特原油原油均價為每桶70.72美元，比起上年度大增69.4%。

但石化聯合會報告進一步分析，由「三桶油」實施的油氣增產七年行動計畫，以及國家「雙碳」戰略推進，也被認為是原油進口量和依存度下降的兩大重要原因。

「三桶油」是指中國的三家國有石油企業，分別是：中石油、中石化、中海油。

面對油氣對外依存度不斷攀升，中國國家發改委、能源局喊出做好能源安全保障、積極推動油氣「穩產增產」的口號，三桶油遂提出七年（2019年到2025）行動計畫，例如中海油計畫到2025年，公司探明儲量要實現翻倍成長，諸如勃海灣、大慶油田、勝利油田等中國新舊原油產區的探勘工作不斷推進。

在此之下，中國石油產量於2019年，實現止跌回升後。

石化聯合會數據顯示，2021年，中國本土原油產量達1.99億噸，年增2.4%，為連續第三年正成長；天然氣產量2053億立方公尺，年增8.2%，連續五年增產超過百億立方公尺。

展望2022年，石化聯合會預計，石化業以穩為主、穩中提質的基本趨勢不變，但成長速度將放緩。

傅向升說，保供穩價將是中國石化產業的首要責任，在嚴峻複雜的內外情勢下，保障農化物資的供應和價格穩定，保障石油、天然氣等基礎能源的供應，保障石化產品供應鏈的安全等。

日前，中國國家能源局在2022年全國能源工作會議上，列出了七大任務，第一條就是全力保障能源的安全。

能源局強調，「能源的飯碗必須端在自己手裡」，要持續提升油氣勘探開發力度，不斷完善產供儲銷體系，推進能源法治建設，包括加快制定能源法，進行石油儲備條例制定工作等。

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