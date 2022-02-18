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中拚入CPTPP 商務部：努力達標準

記者黃雅慧／綜合報導

「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)18日召開資深官員會議，討論兩大議題：英國加入CPTPP後續的相關事務，以及新提出加入成員的問題。

新提出加入的成員包括中國、台灣和厄瓜多爾。針對中國入會進展，商務部發言人高峰17日表示，中方目前正按照CPTPP有關加入程序，與各成員進行接觸磋商。

CPTPP於2018年生效，目前有11個成員國。中國去年9月正式向CPTPP提出入會申請，一周之內台灣也申請加入。

新加坡今年擔任CPTPP輪值主席國，預計18日召開CPTPP資深官員會議，討論相關工作事項，而相關台灣、中國入會申請案備受關注。

高峰表示，關於加入CPTPP，中方已就協定內容進行充分、全面且深入的研究評估。中方願通過改革，努力全面達到CPTPP規則標準，並在市場准入領域作出超過中方現有締約實踐的高水平開放承諾，向各成員提供具有巨大商業利益的市場准入機會。

高峰表示，目前，中方正按照CPTPP有關加入程序，與各成員進行接觸磋商。下一步，將繼續推進中國—海合會、中國—以色列、中國—挪威、中國—厄瓜多爾、中日韓等自貿協定談判，與更多有意願的貿易夥伴商簽自貿協定，共同推動區域經濟一體化和貿易投資自由化便利化。

據中國商務部數據，截至目前，中國已與26個國家和地區簽署了19個自貿協定，自貿夥伴覆蓋亞洲、大洋洲、拉丁美洲、歐洲和非洲。

商務部 新加坡 投資

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