我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／男子冰壺決戰 加拿大8：5美國 拿下銅牌

人民幣國際支付 1月市占3.2%新高 排名維持第四

記者黃雅慧／綜合報導
人民幣國際支付市場份額不斷提高。（路透資料照片）
人民幣國際支付市場份額不斷提高。（路透資料照片）

據路透報導，環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新數據顯示，今年1月使用人民幣支付的市場占有率由去年12月的2.7%躍升至3.2％，突破2015年創下的2.79％高位。當月，人民幣國際支付在全球排名仍維持第四名。

報告公布的數據還顯示，1月主要貨幣的支付價值排名中，美元、歐元和英鎊分別以39.92%、36.56%和6.30%的占比位居前三。去年12月分別為40.51%、36.65%及5.89%。

日圓、加元和澳元分別以2.79%、1.62%和1.25%的份額排第五至第七位；港元以1.13%的占比排第八。

彭博報導分析，人民幣在2015年創下高位，背景是中國官方為了提振出口而將人民幣貶值。但今日狀況則是，隨着國際資金增持中國政府債券，將占比推至紀錄新高，加上天然氣生產商「Gazprom Neft」決定接受人民幣、而非美元，作為在中國機場為俄羅斯飛機加油的支付手段，人民幣的使用在過去三個月大幅成長。在過去兩個月，人民幣保持在第四位。

另一方面，中國官方也正減少對美元的依賴，以管理美國聯準會升息可能帶來的風險。這從中國人行行長易綱16日在G20活動上敦促新興經濟體使用本幣便可知。

渣打銀行中國宏觀戰略部主管Becky Liu推估，2022年中國債券市場的流入量可能為人民幣7000億元至8000億元，去年則為人民幣7550億元。這意味人民幣的普及將為以人民幣計價的資產提供額外支持。且儘管中美兩國政策分歧，但中美雙方之間的利差正在縮小。她也估計國際貨幣基金（IMF）7月評估一籃子貨幣特別提款權時，人民幣將占有更大的份額。

貨幣 債券 機場

上一則

比特幣盤中重摔9% 分析師估明年跌破1萬美元

下一則

瞄準開發中國家 BNT設行動疫苗廠

延伸閱讀

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
中國內需消費疲軟 貨幣寬鬆有空間

中國內需消費疲軟 貨幣寬鬆有空間
雷根女兒線上分享如何照顧失智父親

雷根女兒線上分享如何照顧失智父親
5年騙中國生110萬 密爾瓦基威大前華裔教授認罪

5年騙中國生110萬 密爾瓦基威大前華裔教授認罪

熱門新聞

經理人認為，美股還要再跌16%，Fed才會出手遏止跌勢。美聯社

美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%

2022-02-15 19:37
美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

通膨意外超標 股指全面大跌

2022-02-10 16:32
巴菲特的投資組合裡，2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社

巴菲特選股 去年誰表現最好？一支遭他大幅減持的股票

2022-02-10 18:46
美國已在羅馬尼亞駐紮1,000官兵，11日接受NATO秘書長Jens Stoltenberg校閱。美聯社

俄烏戰火一觸即發…美股又挨一記重拳 再跌風險更增

2022-02-12 07:28
英特爾向來是個人電腦CPU中央處理器晶片的領導者，豈料去年到處缺晶片的狀況下，英特爾的晶片庫存卻連續五季積壓上揚。 路透

怎麼回事？全球缺晶片 英特爾庫存卻不斷積壓

2022-02-15 07:34
本周全球經濟與金融市場將面臨戰爭威脅、通膨擴散及新冠疫情糾結等三大壓力。(美聯社)

全球股市 本周面臨3大震波

2022-02-13 13:45

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口