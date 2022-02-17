我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

中國內需消費疲軟 貨幣寬鬆有空間

記者陳政錄／綜合報導

中國1月CPI、PPI成長率雙雙放緩，路透分析，這可能反映內需、消費疲軟，預計將為北京政府執行進一步貨幣寬鬆政策創造空間，未來降準、降息可期。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威表示，中國房地產業正處於下滑周期，疊加多個城市散發新冠疫情，經濟活動受阻。

在此之下，他認為，這反映了中國內需疲軟，但通貨膨脹趨緩，將為貨幣政策的進一步寬鬆打開空間，預計未來數月內，中國將推出更多寬鬆政策刺激經濟，包括降準和下調政策利率等。

中原銀行首席經濟學家王軍說，需求不振是造成經濟成長放緩主因，建議應抓住寶貴時間點，在財政、貨幣、產業政策上發力，盡快扭轉當前需求偏弱局面。

面對中國官方評估，2022年經濟面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，中國人民銀行行長易綱16日在一場活動上表示，今年經濟將恢復潛在增長率，並指人行將維持穩健的貨幣政策，靈活適度。

繼去年底全面降準兩碼後，人行今年1月超量續作中期借貸便利（MLF），並下調政策利率，分別調降1年期MLF利率及7天期逆回購利率各10個基點，雖2月暫緩降息步伐，但仍超量續做MLF。路透解讀，人行在把控政策節奏的同時，繼續釋放著積極的訊號。

利率 貨幣 降息

上一則

財經簡訊

下一則

美股最錢線／花旗：資金正撤離美股

延伸閱讀

美貿易代表署：需要新貿易工具以因應中國的非市場政策

美貿易代表署：需要新貿易工具以因應中國的非市場政策
人行操作MLF護航經濟 罕見年後放錢可能再降準降息

人行操作MLF護航經濟 罕見年後放錢可能再降準降息
野村：中國兩會後降息降準 最快3月出手

野村：中國兩會後降息降準 最快3月出手
人行：數位人民幣標準研制 啟動

人行：數位人民幣標準研制 啟動

熱門新聞

經理人認為，美股還要再跌16%，Fed才會出手遏止跌勢。美聯社

美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%

2022-02-15 19:37
美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

通膨意外超標 股指全面大跌

2022-02-10 16:32
巴菲特的投資組合裡，2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社

巴菲特選股 去年誰表現最好？一支遭他大幅減持的股票

2022-02-10 18:46
美國已在羅馬尼亞駐紮1,000官兵，11日接受NATO秘書長Jens Stoltenberg校閱。美聯社

俄烏戰火一觸即發…美股又挨一記重拳 再跌風險更增

2022-02-12 07:28
英特爾向來是個人電腦CPU中央處理器晶片的領導者，豈料去年到處缺晶片的狀況下，英特爾的晶片庫存卻連續五季積壓上揚。 路透

怎麼回事？全球缺晶片 英特爾庫存卻不斷積壓

2022-02-15 07:34
本周全球經濟與金融市場將面臨戰爭威脅、通膨擴散及新冠疫情糾結等三大壓力。(美聯社)

全球股市 本周面臨3大震波

2022-02-13 13:45

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲