中國內需消費疲軟 貨幣寬鬆有空間

中國1月CPI、PPI成長率雙雙放緩，路透分析，這可能反映內需、消費疲軟，預計將為北京政府執行進一步貨幣 寬鬆政策創造空間，未來降準、降息 可期。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威表示，中國房地產業正處於下滑周期，疊加多個城市散發新冠疫情，經濟活動受阻。

在此之下，他認為，這反映了中國內需疲軟，但通貨膨脹趨緩，將為貨幣政策的進一步寬鬆打開空間，預計未來數月內，中國將推出更多寬鬆政策刺激經濟，包括降準和下調政策利率 等。

中原銀行首席經濟學家王軍說，需求不振是造成經濟成長放緩主因，建議應抓住寶貴時間點，在財政、貨幣、產業政策上發力，盡快扭轉當前需求偏弱局面。

面對中國官方評估，2022年經濟面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，中國人民銀行行長易綱16日在一場活動上表示，今年經濟將恢復潛在增長率，並指人行將維持穩健的貨幣政策，靈活適度。

繼去年底全面降準兩碼後，人行今年1月超量續作中期借貸便利（MLF），並下調政策利率，分別調降1年期MLF利率及7天期逆回購利率各10個基點，雖2月暫緩降息步伐，但仍超量續做MLF。路透解讀，人行在把控政策節奏的同時，繼續釋放著積極的訊號。