比特斯拉便宜 鴻海代工電動車開放預購

鴻海電動車 事業再邁大步，為美國新創夥伴Fisker代工生產的電動乘用車正式開放預購，以低於3萬美元、比特斯拉平價車款「Model 3」更便宜的價格搶市，預計2024年交車。由於價格極具吸引力，有望激發強大買氣，助攻鴻海營運。

鴻海正規畫首批電動巴士將在3月上旬交付台灣客運業「南霸天」高雄客運，總量約三、五十輛。鴻海為Fisker代工生產的電動乘用車則是鴻海在電動乘用車首發，其正式開放預購之後，鴻海集團將透過電動巴士、電動乘用車在電動車領域「舞雙劍」，動能十足。

鴻海目前車用事業主要以零組件收入為主，2021年營收台幣100億元（約3.58億美元），今年預計將翻倍至台幣200億元（約7.17億美元）。隨著今年起電動大巴、乘用電動車陸續進入量產，整車組裝業務將為鴻海車用事業新貢獻。

美系外資指出，鴻海電動車業務發展正步上正軌，以高效率和戰略方式建立電動車生產能力，對鴻海今年下半年開始逐步交付電動車預期不變，目標至2025年在全球電動車產業取得5％市占、挹注300億美元營收。

鴻海此次為Fisker代工的車款名為「PEAR」，是Fisker發表的第二款電動車，稅前補助前建議售價為2萬9900美元起，將在鴻海美國俄亥俄州 廠生產，未來年產量為25萬輛 。

Fisker在新聞稿中強調 「直覺操控、跑車駕馭、智慧容納，且著重業界第一」。Fisker執行長 Henrik Fisker說：「PEAR將標榜最新的技術，是設計優美，價格實惠的都會行動工具」。

外媒Electrek分析，所謂業界第一，可能指的是售價。尤其業界低於3萬美元的電動車，在美國僅有日產汽車一款，但已有多年未更新。Electrek認為，若PEAR補助前售價只賣2萬9900美元，2024年推出時應能迅速爭取到廣大用戶。

市場看好，PEAR訂價比特斯拉的平價車款「Model 3」更便宜，有助拓展市場，將能迅速推升為其整車組裝的鴻海俄亥俄州廠產能利用率。

盤點鴻海今年電動車布局，除電動巴士3月交車，鴻海董事長劉揚偉指出，印尼、泰國與美國等地的電動車布局都有進展，預計3月與印尼企業敲定投資案，泰國電動車產線預計今年開工，最快2024年上半年量產，與Lordstown合作的Endurance電動皮卡車款，最快第3季量產。