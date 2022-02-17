小米創業元老李偉星離職 曾與雷軍一起喝粥

小米 創始團隊成員、原小米技術委員會副主席兼秘書長李偉星離職，李偉星是小米員工編號12號的重要員工，當年一起跟小米董事長雷軍一起喝小米粥的13人之一，李偉星離職後，創業元老13人只剩十人。

2010年4月6日小米公司成立當天，雷軍等13人一起喝小米粥宣布公司正式創立，這13人中，有四名為聯合創辦人，另外九人為創始團隊成員，李偉星是九人中首位離開者，四位聯合創始人也有兩位離開去創業。

李偉星已經離開小米，實際離職原因未知。一名小米員工對此評論，技術委員會副主席有點像是一個虛職，不過作為創始團隊成員，想必他早已財務自由了，李偉星的離職也恰逢小米多個業務部門大調整之際。

新浪科技報導，小米當前正陷入裁員 風波，中國職場社交平台脈脈上有消息指出，小米計畫裁員10%，有內部員工透露，小米在2021年績效評分中，強制所有部門須有10%員工績效為C，兩次績效C，就會被勸退。

針對裁員傳聞，小米予以否認，表示創業至今未出現過裁員情況，目前仍在招募人才。

創業喝小米粥的故事，一直被雷軍津津樂道。2010年4月6日，雷軍和12名創始員工在保福寺橋銀谷大廈一起喝了碗小米粥，小米公司正式成立。在上述團隊成員中，有林斌、黎萬強和黃江吉等聯合創辦人，也有李偉星、孫鵬等早期初創員工。

李偉星從中國中山大學研究所畢業後，在微軟 工作數年，從事Windows Phone軟體研發。加入小米也是經過他在微軟的高管林斌引薦，與雷軍見面聊了之後，他決定跟隨雷軍降薪創業。李偉星是小米早期MIUI作業系統開發的核心技術成員，後來升任MIUI副總裁。

但之後，小米在互聯網業務部架構上進行多次調整，李偉星逐漸從MIUI的核心管理層中淡出，他在2020年MIUI互聯網業務部門大整合後，被調任技術委員會，擔任技術委員會副主席兼秘書長。